I Toronto Tempo hanno ufficialmente svelato le loro nuove mascotte, Dez la tartaruga azzurra Borealis e Dot la lepre artica, durante un incontro casalingo contro le Indiana Fever al Coca‑Cola Coliseum. Questo evento ha segnato un momento cruciale per la franchigia, che sta affrontando la sua prima stagione nella WNBA. La presentazione ha catturato l'attenzione di un vasto pubblico, anche grazie alla presenza di stelle del calibro di Caitlin Clark e Sophie Cunningham tra le fila delle avversarie.

Dez, originaria di Muskoka, Ontario, è una tartaruga che si identifica con i pronomi she/they.

Il suo nome, ispirato a 'decibel', riflette la sua passione per la musica. L'introduzione di un personaggio non-binario come mascotte rappresenta una mossa progressista e una chiara dichiarazione di inclusività da parte dei Tempo, particolarmente significativa in un periodo in cui il dibattito sull'identità di genere è molto presente nel contesto WNBA. L'altra mascotte, Dot, è una lepre artica il cui nome deriva dal celebre soprannome di Toronto, 'T‑Dot'. Descitta come la 'hype woman' del duo, Dot è nota per la sua energia inesauribile e le sue abilità acrobatiche, pensate per coinvolgere il pubblico.

Un duo unico per la WNBA

I Toronto Tempo si distinguono come la prima squadra della lega a presentare due mascotte ufficiali, entrambe profondamente radicate nella cultura e nei simboli del Canada e della città di Toronto.

La rivelazione di Dez e Dot è stata accolta con grande entusiasmo dai tifosi, che hanno apprezzato l'originalità e le personalità distinte dei nuovi personaggi. Whitney Bell, Chief Marketing Officer della squadra, ha sottolineato l'importanza di questa scelta: “Fin dall'inizio, desideravamo che le nostre mascotte fossero inequivocabilmente Tempo – intrinsecamente legate alla nostra identità di squadra canadese. Dez e Dot possiedono personalità completamente diverse, eppure insieme sono ineguagliabili. Una sa quando è il momento di rallentare, l'altra quando è il momento di elevare l'energia al massimo. Questo equilibrio ci è parso una rappresentazione naturale dello spirito dei Tempo, e non vediamo l'ora che i nostri tifosi possano conoscerli a fondo.”

La coppia di mascotte evoca la celebre favola della tartaruga e della lepre, qui reinterpretata in una chiave distintamente canadese.

Dez simboleggia la calma e la riflessione, mentre Dot incarna la vitalità e l'entusiasmo incontenibile. Questa narrazione mira a rafforzare ulteriormente il legame con la comunità locale, promuovendo al contempo i valori fondamentali di collaborazione e diversità.

Dez e Dot nel panorama delle mascotte WNBA

Nonostante siano state appena introdotte, Dez e Dot si sono già affermate tra le mascotte più apprezzate della lega, grazie alla loro originalità e al profondo legame con l'identità territoriale. Nel panorama delle mascotte WNBA, Ellie the Elephant delle New York Liberty è universalmente riconosciuta come il punto di riferimento, seguita da Skye the Lioness delle Chicago Sky e Violet the Raven delle Golden State Valkyries.

Le nuove mascotte dei Tempo, pur essendo 'new entry', si distinguono nettamente per la loro unicità e per il potente messaggio di inclusione che veicolano. Rappresentano un esempio lampante di come le mascotte possano evolversi, riflettendo e promuovendo le trasformazioni sociali e culturali in atto nel mondo dello sport professionistico.