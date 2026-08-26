La stagione 2026 di college football si prospetta ricca di aspettative per i Tennessee Volunteers, considerati una solida realtà tra le prime venticinque squadre nazionali. Tuttavia, diversi segnali indicano che la squadra potrebbe non rispettare le attese. Le principali preoccupazioni riguardano l'inesperienza del quarterback titolare, le significative assenze in difesa dovute a infortuni e un calendario particolarmente impegnativo.

L'incognita Faizon Brandon al comando dell'attacco

La scelta di affidare la regia offensiva al freshman Faizon Brandon ha generato entusiasmo per il suo potenziale atletico notevole, ma anche timori per la sua inesperienza.

Come spesso accade ai quarterback al primo anno nella SEC, Brandon affronterà trasferte ardue contro South Carolina, Arkansas, Texas A&M e Vanderbilt, ambienti notoriamente ostici. È probabile che il giovane alterni prestazioni brillanti a errori che potrebbero costare caro alla squadra, rischiando di far uscire Tennessee dalla top 25 già prima di novembre. Sebbene il suo futuro a lungo termine sia promettente, la sua stagione d'esordio sarà caratterizzata da alti e bassi.

Difesa decimata dagli infortuni e problemi di profondità

La difesa dei Volunteers, già in difficoltà nel 2025, si trova ora a fronteggiare una serie di infortuni che ne hanno drasticamente ridotto la profondità. Il safety Edrees Farooq, il linebacker Jaedon Harmon e il cornerback Jadas Richard salteranno l'intera stagione 2026.

Queste assenze, unite ad altri problemi fisici minori, rendono il reparto particolarmente vulnerabile e rischiano di mettere sotto pressione l'attacco, chiamato a compensare le lacune.

Il nuovo coordinatore difensivo Jim Knowles dovrà operare con una linea difensiva che, dopo aver mostrato eccellenza nel 2024, ha evidenziato limiti di profondità nel 2025 e si presenta nuovamente con poche alternative. In particolare, la posizione di LEO appare la più fragile, a causa dell'assenza del trasferito Chaz Coleman e della necessità di affidarsi a giovani e nuovi innesti.

Un calendario SEC e non-conference senza respiro

Il percorso di Tennessee nella stagione 2026 si preannuncia accidentato anche a causa di un calendario estremamente impegnativo.

Oltre alle consuete difficoltà della SEC, i Volunteers affronteranno una trasferta insidiosa contro Georgia Tech già alla seconda giornata. Le prime quattro partite vedranno Tennessee favorito solo contro Furman e Kennesaw State, mentre le sfide contro Georgia Tech e Texas rappresentano ostacoli significativi. Il confronto casalingo con Texas, in particolare, evidenzia un divario di talento che la squadra dovrà cercare di colmare facendo leva sul fattore campo. Un avvio di stagione con due vittorie e due sconfitte potrebbe generare malumori tra i tifosi e aumentare la pressione sull'allenatore Josh Heupel.

L'introduzione di un calendario SEC a nove partite rende il cammino ancora più arduo. Tennessee ospiterà Texas, Auburn, Alabama, Kentucky e LSU, mentre le trasferte contro Arkansas, South Carolina, Texas A&M e Vanderbilt non concederanno tregua.

La combinazione di inesperienza del quarterback, infortuni difensivi e un calendario così sfidante rappresenta una sfida complessa per i Volunteers, che dovranno superare numerosi ostacoli per raggiungere gli obiettivi prefissati.