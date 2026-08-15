Un'amichevole dal sapore tutt'altro che amichevole quella andata in scena sabato 15 agosto 2026 tra Milan e Manchester United. La partita è stata fin da subito caratterizzata da animi tesi e momenti di alta tensione, culminati in un episodio che ha sfiorato la rissa e un rigore contestato nel finale del primo tempo, prima del salvataggio decisivo del portiere Torriani.

Scintille e polemiche nel primo tempo

Appena un minuto dopo il fischio d'inizio, un intervento difensivo robusto di Musah ha scatenato l'immediata e furiosa reazione di Maguire, che si è scagliato contro il centrocampista rossonero.

Ne è nata una discussione accesa che per poco non è degenerata in rissa, con l'arbitro Marciniak costretto a intervenire per sedare gli animi surriscaldati e riportare la calma.

Le tensioni sono proseguite e, al 44', un altro momento controverso ha infiammato il match. Dopo un disastro difensivo di Pavlovic, il difensore De Winter è intervenuto in area di rigore, recuperando palla a un attaccante del Manchester United. Nonostante ciò, l'arbitro polacco ha giudicato il contrasto, seppur vigoroso, falloso, indicando il dischetto. Le proteste dei giocatori rossoneri sono state immediate e decise, con l'intera squadra che ha circondato il direttore di gara. Le immagini hanno poi confermato la natura generosa della decisione arbitrale.

Il provvidenziale salvataggio di Torriani

Nonostante la decisione arbitrale contestata, il Milan ha potuto tirare un sospiro di sollievo grazie alla prontezza del suo portiere. Il giovane Torriani si è infatti eretto a protagonista, parando con grande abilità il calcio di rigore battuto da Bruno Fernandes. Questo salvataggio decisivo ha permesso alla squadra rossonera di mantenere il risultato in equilibrio, scongiurando un potenziale svantaggio e l'importanza di un estremo difensore attento in momenti cruciali.