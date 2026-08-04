Sono aperte le iscrizioni per la Tiber Skiff, la prima regata internazionale di canottaggio sul Tevere. L'evento, il 26 settembre, è il fulcro sportivo di “We Can Blu It! 2026”, manifestazione promossa dall’associazione piùblu. Dal 25 al 27 settembre, il fiume di Roma si trasformerà in un polo di sport ed educazione ambientale.

Il Tevere: palcoscenico internazionale e sostenibile

La Tiber Skiff è la principale novità sportiva di “We Can Blu It! 2026”, ispirata alla “Silver Skiff” di Torino. La regata attirerà atleti da tutto il mondo, trasformando il Tevere in una vera arena internazionale di canottaggio il 26 settembre.

Il percorso di 4.000 metri si estenderà da Ponte della Musica a Castel Sant’Angelo. Per tre giorni, il tratto tra Ponte Milvio e Ponte Sant’Angelo ospiterà competizioni e attività esperienziali, promuovendo la sostenibilità ambientale.

Collaborazioni, programma e obiettivi

Giunta alla terza edizione, “We Can Blu It!” collabora con Federazione Italiana Canottaggio, As Luiss e Almaviva (main partner). Gode del patrocinio di importanti istituzioni (Ministero dell’Ambiente, WWF, Fondazione Marevivo) e diversi sponsor tecnici, con Adnkronos media partner. Il programma include l’Almaviva Blu Race (27 settembre), gara di canoa e kayak con prove aperte. L’obiettivo è restituire centralità al Tevere, invitando cittadini e istituzioni a viverlo come bene comune e patrimonio ambientale.

Villaggio esperienziale e impegno per l'ambiente

Sulle banchine del Tevere nascerà un villaggio esperienziale aperto alla città, con laboratori e attività educative. Il programma ambientale prevede clean up partecipati, recupero discese al fiume, monitoraggi e divulgazione su qualità delle acque e microplastiche (con Isde). Il “bluetalk” sarà un forum su ambiente, salute e rigenerazione urbana. La manifestazione mira a sensibilizzare e promuovere una cultura dell'acqua.