Scatta giovedì 20 agosto l'edizione 2026 del Tour de l'Avenir, la più importante corsa a tappe del ciclismo riservata agli Under 23, considerata a tutti gli effetti il "Mini Tour de France". Sette tappe fino a mercoledì 26 agosto per incoronare il talento del futuro: in prima fila per il successo finale c'è l'italiano Lorenzo Mark Finn, pronto a dare la caccia al titolo. La corsa propone quest'anno una formula rinnovata, non più riservata esclusivamente alle squadre nazionali, ma con un misto tra formazioni di club e nazionali.

Il percorso completo: dalla Normandia alle Alpi

La corsa prenderà il via dalla costa della Normandia per poi risalire verso i traguardi alpini fino all'arrivo conclusivo in territorio italiano con la spettacolare ascesa di Ceresole Reale, sulla strada che conduce al Nivolet:

Tappa 1 (Giovedì 20 agosto): Ouistreham Riva-Bella – Argentan (152 km)

Tappa 2 (Venerdì 21 agosto): Nogent-le-Rotrou – Amboise (116 km)

Tappa 3 (Sabato 22 agosto): Vierzon – Saint-Vallier (230,9 km)

Tappa 4 (Domenica 23 agosto): Saint-Vallier – Semur-en-Auxois (131 km)

Tappa 5 (Lunedì 24 agosto): Les Carroz – Flaine (Cronoscalata, 11,4 km)

Tappa 6 (Martedì 25 agosto): Châtillon-sur-Cluses – Val d'Isère / Col de l'Iseran (149 km)

Tappa 7 (Mercoledì 26 agosto): Strambino – Ceresole Reale / Lago Serrù (130 km)

I favoriti e la startlist

Oltre alla presenza delle selezioni nazionali, l'edizione 2026 apre anche alle formazioni di sviluppo dei team WorldTour.

Lorenzo Mark Finn parte con i favori del pronostico per la conquista della maglia gialla, ma la concorrenza sarà agguerrita. Tra i principali rivali accreditati alla vittoria e ai gradini alti della classifica figurano:

Mateo Ramirez

Enrique Bravo

Matteo Vanhuffel

Rémi Arsac

Aubin Sparfel

Matteo Scalco

Dove seguire la corsa in TV e Streaming

Tutte le tappe del Tour de l'Avenir 2026 saranno trasmesse in diretta TV e streaming sui canali di Eurosport, HBO e Discovery+.

Gli orari della diretta tv giorno per giorno: