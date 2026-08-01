Una valanga ha travolto e ucciso l'alpinista Nirmal Purja e nove compagni di spedizione sul Broad Peak, una montagna di 8.047 metri nel nord del Pakistan. La tragica notizia è stata confermata dal Premier del Nepal, Balendra Shah, che ha definito l'accaduto una “morte tragica”. L'incidente è avvenuto giovedì mattina, quando il gruppo è stato colpito a circa 6.600 metri di quota, poco sopra il campo 2.

I soccorritori sono riusciti a recuperare i corpi di tre alpinisti: una donna americana, una donna omanita e un nepalese. I dati provenienti dai dispositivi di tracciamento hanno rivelato che gli alpinisti sono stati trascinati per centinaia di metri lungo il versante della montagna.

Nirmal Purja, noto per i suoi numerosi record nell'alpinismo, aveva un passato da militare nei gurkha britannici e nello Special Boat Squadron dei Royal Marines.

La dinamica dell'incidente e le vittime

La valanga ha colpito i dieci alpinisti alle 9:30 del mattino, mentre si trovavano sulla verticale di un cono che scende per 1.600 metri fino alla morena adiacente al campo base. Oltre a Purja, le vittime includono gli sherpa Pur Bahadur Gurung e Nima Sherpa, la statunitense Mallory Geis, l'omanita Nadhira Al Harthy, il pakistano Sohail Sakhi, il cinese Wang Zong e altri tre sherpa: Gyalu Sherpa, Nwang Thendou Sherpa e Kili Pemba Sherpa. Le operazioni di recupero sono state ostacolate dal maltempo e dal persistente rischio di ulteriori valanghe.

Alcuni corpi sono stati individuati grazie all'utilizzo di droni.

La settimana precedente la tragedia, intense nevicate e forti raffiche di vento avevano indotto molte spedizioni ad abbandonare la montagna, temendo il rischio di valanghe e la formazione di pericolose placche di vento. Nonostante queste condizioni avverse, Purja e il suo team avevano deciso di proseguire nel tentativo di raggiungere la cima.

Nirmal Purja: una carriera tra record e controversie

Nirmal Purja, conosciuto anche come “Nims”, era una figura di spicco nel panorama dell'alpinismo mondiale. Aveva raggiunto la fama internazionale nel 2019, quando scalò tutti i quattordici ottomila della Terra in soli sei mesi e sei giorni, un'impresa che stabilì un nuovo record mondiale e fu oggetto di un documentario su Netflix.

Purja era celebre per il suo approccio audace e per l'impiego di tecniche logistiche avanzate, che includevano l'uso di elicotteri per spostamenti tra i campi base e una nutrita squadra di sherpa per aprire le vie e fissare le corde. Negli anni successivi, fondò la sua agenzia di spedizioni, Elite Exped, guidando numerosi clienti sulle vette più alte del pianeta.

Al momento della sua scomparsa, Purja stava affrontando il suo terzo ciclo di ascensioni ai quattordici ottomila, con l'obiettivo di completarli questa volta senza l'ausilio di ossigeno artificiale e di essere il primo a scalarli tre volte. Il Broad Peak, insieme a K2, Nanga Parbat, Gasherbrum I e II, fa parte delle impegnative vette del Karakorum pakistano, un'area che ha purtroppo visto alcune delle più gravi tragedie nella storia dell'alpinismo.

La sua morte segna la fine di una carriera straordinaria, caratterizzata da imprese record, ma anche da alcune controversie, e da una costante ricerca di superare i propri limiti. Le indagini sulle accuse di aggressioni sessuali, emerse nel 2024 e denunciate da due donne, erano ancora in corso al momento della sua scomparsa.