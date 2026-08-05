È stata inaugurata a Trapani la nuova area di Sport Illumina, un progetto che mira a promuovere i valori dello sport e la rigenerazione urbana. L'evento ha visto la partecipazione di Stefano Maniscalco, ex campione del mondo di karate e testimonial dell'iniziativa, che ha sottolineato l'importanza del messaggio di unione e rispetto che lo sport può veicolare. Numerosi giovani hanno subito animato il campo, confermando l'impatto positivo di tali spazi. Maniscalco ha dichiarato: “Lo sport è il messaggio forte che stiamo inviando, e lo stiamo facendo adesso, proprio mentre parlo, con la presenza di tanti ragazzini che giocano.

Questo significa che c’è unione, fratellanza e rispetto nel nome dello sport”.

Il progetto Sport Illumina, ideato da Sport e Salute e finanziato dal Ministero per lo Sport e i Giovani, si propone di creare spazi gratuiti e accessibili per l’attività fisica, con un focus particolare sulle periferie. Maniscalco ha ribadito la missione del progetto: “Ciò che ho sempre detto, quando organizzo stage in giro per l’Italia con Sport e Salute, è che stiamo cercando di portare i valori dello sport. Oggi, è lo stesso messaggio che rivolgiamo a questi ragazzi, qui nella periferia di Trapani, che hanno bisogno di allenarsi. E in questo spazio lo possono fare gratis ogni giorno, a qualunque ora”.

Rigenerazione Urbana e Inclusione Sociale a Trapani

L’area sportiva, situata in via del Cipresso, assume un significato profondo per la comunità. Questa zona, in passato caratterizzata da criticità sociali, vede ora la nascita di un nuovo campo sportivo, finanziato con 200.000 euro nell’ambito del bando nazionale “Sport Illumina”. L'intervento si configura come un vero e proprio presidio sociale e un'opportunità di riscatto per il quartiere. Il sindaco Giacomo Tranchida ha evidenziato come questa iniziativa sia il frutto della stretta collaborazione tra il Comune e la comunità locale, destinando il campo a diventare un luogo cruciale di aggregazione e crescita per i giovani.

L’assessore allo Sport Andrea Genco ha assicurato che entro l’estate, ragazze e ragazzi della zona avranno a disposizione uno spazio rinnovato e sicuro, essenziale per offrire alternative sane e concrete.

L’amministrazione comunale mira a proseguire con il recupero di altri campetti di quartiere, sfruttando lo sport come potente leva di inclusione e prevenzione sociale, contribuendo a dare vita ai quartieri e a offrire ai giovani opportunità positive.

L'Impatto Nazionale e le Prospettive del Progetto

Maniscalco ha enfatizzato la visione a lungo termine del progetto, affermando: “Di queste iniziative ce ne dovranno essere tante. Sport e Salute ha provveduto a realizzare questo sogno, ci saranno tanti parchi Illumina in tutta Italia. Oggi siamo arrivati anche qui al Sud per inaugurare questa bellissima area sportiva, dove ci saranno tante iniziative e dove vedremo tanti campioni che porteranno la propria esperienza”.

L'iniziativa di Sport Illumina si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione urbana e inclusione sociale. L'obiettivo primario è quello di fornire ai giovani spazi di incontro, gioco e relazione, fondamentali per rafforzare il senso di comunità e contrastare efficacemente il disagio sociale. La strada, come sottolineato, deve essere vissuta come uno spazio di incontro e non di isolamento, e il vero valore della riqualificazione risiede nel vedere questi spazi finalmente vissuti e attivi.