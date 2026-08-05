Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, ha inaugurato a Trapani un nuovo e significativo spazio Sport Illumina, interamente dedicato alla pratica sportiva e specificamente pensato per i giovani residenti nel quartiere. L'evento è stato accolto con grande entusiasmo, come sottolineato dallo stesso Nepi Molineris: “Oggi stiamo assistendo a una meravigliosa festa. Abbiamo creato uno spazio Illumina Trapani dedicato allo sport e rivolto ai giovani del quartiere. A questo, aggiungeremo presto un’area per le mamme e i bambini da zero a sei anni”, ha dichiarato, evidenziando l'attenzione del progetto verso le diverse fasce d'età della comunità locale.

Un'iniziativa nazionale con radici profonde nel territorio

Il progetto “Sport Illumina” è un'iniziativa strategica, ideata da Sport e Salute e promossa con determinazione dal Ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso il dipartimento dedicato allo Sport. L'apertura a Trapani riveste un'importanza particolare: si tratta del sesto spazio realizzato in Italia su un totale di ottantacinque previsti a livello nazionale. Inoltre, questo polo rappresenta il primo di dieci interventi programmati in Sicilia e il primo in assoluto nel Sud Italia, segnando un passo fondamentale per la riqualificazione sportiva del Mezzogiorno. Il finanziamento complessivo per l'intero progetto ammonta a 31,8 milioni di euro, di cui una quota significativa di 3,9 milioni è destinata specificamente alla Sicilia, per la creazione di dieci spazi ricreativi in aree precedentemente considerate degradate.

Obiettivi e sviluppi futuri per la comunità

La scelta del nome “Illumina” riflette la missione del progetto: “Stiamo creando piazze di sport in luoghi dove lo sport manca, dove hanno bisogno di avere degli spazi ricreativi, con attività sportive”, ha spiegato l'amministratore delegato di Sport e Salute. L'identificazione delle 85 aree a livello nazionale è avvenuta attraverso un bando pubblico e una stretta collaborazione con i Comuni. Lo spazio di Trapani è stato attentamente progettato per integrare tutti gli elementi sportivi ritenuti essenziali per le esigenze del territorio. Non solo, sono già in programma ulteriori sviluppi: a breve è prevista la riqualificazione di una zona limitrofa, che ospiterà un parco giochi dedicato a bambini e mamme.

L'organizzazione si impegnerà anche a garantire l'installazione di punti acqua e la cura diretta dell'area, con l'obiettivo di responsabilizzare i giovani utenti affinché ne preservino la bellezza e la funzionalità. “È questo l'aspetto più importante, perché lo sport crea un grande senso di appartenenza”, ha concluso Nepi Molineris, sottolineando il valore sociale e aggregativo dell'iniziativa.

La visione di Sport Illumina: rigenerazione e inclusione

Il progetto “Sport Illumina” si configura come una risposta concreta e innovativa alla necessità di restituire alle comunità luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri. Questi spazi sono concepiti come vere e proprie piazze di comunità: aperte, libere e sicure, dove la pratica sportiva trascende la mera attività fisica, diventando un linguaggio universale.

Lo sport, in questa visione, si trasforma in una potente opportunità di crescita personale e collettiva, fungendo da ponte efficace tra diverse generazioni e culture. L'iniziativa va ben oltre il semplice concetto di riqualificazione urbana; essa si propone come un vero e proprio movimento culturale e sociale, capace di ridefinire il concetto stesso di spazio pubblico. Questo viene fatto attraverso un'estetica iconica e distintiva, caratterizzata da principi fondamentali quali la modularità, la riconoscibilità, la permeabilità, la sostenibilità e l'integrazione di elementi di arte multimediale, creando ambienti dinamici e stimolanti per tutti i cittadini.