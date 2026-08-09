Si alza il sipario a Birmingham per gli Europei di atletica leggera, con trentuno azzurri pronti a scendere in pista e in pedana fin dalla prima giornata. L'evento prenderà il via con l'assegnazione delle prime cinque medaglie d'oro, e l'Italia nutre grandi aspettative, in particolare nel getto del peso. Qui, il campione in carica Leonardo Fabbri si presenta come leader mondiale stagionale, forte del lancio di 22,74 metri registrato nella Diamond League di Eugene. Fabbri sarà affiancato da Zane Weir, Nick Ponzio e Riccardo Ferrara. Per loro, l'obiettivo è superare la qualificazione pomeridiana per puntare alla finale serale.

L'attenzione sarà alta anche per i 100 metri femminili: la campionessa del mondo indoor dei 60 metri, Zaynab Dosso, farà il suo ingresso in gara direttamente in semifinale nella sessione serale, avendo evitato le batterie. La sua performance sarà cruciale per l'accesso all'ambita finale. Nel settore della velocità, l'Italia ripone le sue speranze anche nella staffetta 4x400 mista, gara con finale diretta in cui gli azzurri cercheranno di migliorare l'argento ottenuto nella passata edizione di Roma. La serata vedrà inoltre le finali dei 5000 metri, con Francesco Guerra, Konjoneh Maggi e Sebastiano Parolini, e la finale del peso femminile, promettendo un programma ricco di emozioni.

Le stelle azzurre e le altre discipline in evidenza

Tra i nomi di spicco che animeranno la giornata figura Mattia Furlani, attuale campione del mondo, che si cimenterà nei primi salti. Al suo fianco, Francesco Inzoli, fratello maggiore del fresco campione del mondo U20 Daniele. Le pedane del salto triplo vedranno in azione Dariya Derkach ed Erika Saracen. Non mancherà l'impegno della campionessa d'Europa del lancio del martello, Sara Fantini, determinata a raggiungere la finale di mercoledì. Infine, negli 800 metri, i riflettori saranno puntati su Francesco Pernici, detentore del primato italiano, su Catalin Tecuceanu, bronzo europeo, e su Giovanni Lazzaro, bronzo continentale U23, tutti pronti a sfidarsi per un posto in finale.

La straordinaria forma di Fabbri dopo Eugene

Leonardo Fabbri giunge a Birmingham forte di una prestazione eccezionale nella Diamond League di Eugene. Ha scagliato il peso a 22,74 metri, stabilendo la migliore misura mondiale stagionale e avvicinandosi a soli 24 centimetri dal suo record nazionale. «Sono molto felice per il mio primo lancio. Ho faticato per tutta la stagione con il primo turno, ma quando sono rilassato posso ottenere grandi risultati», ha commentato Fabbri. Questa performance lo posiziona come il principale favorito per la riconferma del titolo europeo, vantando un distacco di quasi un metro e mezzo sul secondo miglior atleta europeo di questa stagione. Gli Europei di Birmingham si configurano, dunque, come un banco di prova fondamentale per l'intera squadra azzurra, determinata a consolidare e superare i successi conseguiti nelle recenti competizioni internazionali.