L'attaccante del Cagliari, Yael Trepy, sta mostrando significativi segnali di ripresa dopo il grave episodio di principio di annegamento avvenuto domenica scorsa in piscina. Ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, le sue condizioni di salute sono progressivamente migliorate, e i medici hanno confermato l'assenza di criticità neurologiche.

Il Quadro Clinico e l'Intervento Decisivo

La dottoressa Stefania Milia, direttrice della terapia intensiva emergenza urgenza dell’ospedale di Sassari, ha sottolineato l'importanza cruciale dell'intervento tempestivo.

“L’intervento di Areus, avvenuto in pochi minuti, è stato decisivo; la vicinanza della base di Olbia ha permesso di soccorrere rapidamente Yael Trepy”, ha spiegato la dottoressa Milia. L'equipe di soccorso ha provveduto all’intubazione del giovane atleta, poiché il quadro clinico iniziale era estremamente critico, caratterizzato da una grave situazione respiratoria dovuta alla massiccia presenza di acqua nei polmoni. È stato inoltre ribadito che non è stata rilevata alcuna altra sostanza nel suo organismo. Le condizioni del calciatore sono poi migliorate in modo progressivo e repentino, diventando soddisfacenti.

La dottoressa Milia ha aggiunto ulteriori dettagli sul recupero: “Abbiamo potuto svegliarlo e rilevare l'assenza di criticità neurologiche.

Yael respira autonomamente e bene. Per ora, necessita di essere attentamente monitorato, ma gradualmente potremo costruire un percorso che lo condurrà fuori dalla terapia intensiva”.

Dinamica dell'Incidente

L'incidente che ha coinvolto il giovane attaccante si è verificato intorno alle ore 18:00 di domenica, mentre Trepy si trovava in vacanza nel nord della Sardegna. Le cause esatte dell'accaduto sono ancora oggetto di chiarimento, ma l'attaccante sarebbe finito nella parte più profonda della piscina, incontrando difficoltà a mantenersi a galla. I servizi di emergenza sono intervenuti prontamente, trasportando il calciatore in elicottero all'ospedale di Sassari. Qui è stato immediatamente intubato e posto in coma farmacologico.

Una tomografia toracica effettuata in seguito ha evidenziato una significativa presenza di liquido nei polmoni.

Dettagli sul Recupero

È stato riferito che Yael Trepy, ventenne, non sarebbe un nuotatore esperto. L'accumulo di acqua nei polmoni ha reso necessaria la sedazione farmacologica per stabilizzare le sue condizioni. Tuttavia, le più recenti informazioni cliniche confermano che non sono emerse lesioni neurologiche e che il giovane attaccante respira autonomamente. Nonostante i progressi, Trepy rimane sotto stretto monitoraggio nel reparto di terapia intensiva, in attesa di un completo recupero.