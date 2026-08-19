Il Winston-Salem Open si appresta ad accogliere due nomi di spicco nel suo tabellone principale, grazie all'assegnazione di altrettante wild card. Si tratta di Stefanos Tsitsipas, due volte finalista in tornei del Grande Slam, e del giovane talento Cruz Hewitt, figlio dell'ex numero uno del mondo Lleyton Hewitt. La loro presenza eleva il prestigio dell'evento, cruciale tappa di preparazione in vista degli imminenti US Open.

I Protagonisti delle Wild Card

Per Stefanos Tsitsipas, questa sarà la sua seconda apparizione al Winston-Salem Open, dopo aver già conquistato il favore del pubblico.

Il tennista greco utilizzerà il torneo per affinare la preparazione in vista dell'ultimo Major stagionale. Al suo fianco, farà il suo attesissimo debutto Cruz Hewitt, il diciassettenne australiano alla sua seconda esperienza in un tabellone principale ATP, un passo significativo nella sua promettente carriera.

Le Dichiarazioni del Direttore del Torneo

L'entusiasmo per la presenza dei due atleti è stato espresso dal direttore del torneo, Jeff Ryan. "È fantastico accogliere di nuovo Stefanos Tsitsipas a Winston-Salem, dove è rapidamente diventato uno dei preferiti del pubblico lo scorso anno", ha dichiarato Ryan. Ha poi aggiunto: "Attendiamo con interesse anche la giovane promessa Cruz Hewitt, che farà il suo debutto qui.

Entrambi i giocatori si uniscono a un campo già estremamente competitivo per questa edizione."

La carriera di Stefanos Tsitsipas vanta traguardi importanti: ha raggiunto il suo career-high ranking di numero tre mondiale nel 2021 e ha disputato due prestigiose finali del Grande Slam, al Roland Garros 2021 e agli Australian Open 2023. Nel 2026, il tennista ha già messo a segno un successo significativo, conquistando il titolo all'ATP 250 EFG Swiss Open di Gstaad a luglio.

Per quanto riguarda il giovane Cruz Hewitt, il 2026 si sta rivelando una stagione di grande svolta. Il diciassettenne ha brillato raggiungendo la finale del torneo juniores di Wimbledon, confermando il suo talento. Inoltre, ha ottenuto la sua prima vittoria in un tabellone principale ATP al DC Open, traguardo che lo ha proiettato al suo best ranking di numero 370 (attualmente 376).

Il Contesto Competitivo del Winston-Salem Open

La partecipazione di Stefanos Tsitsipas e Cruz Hewitt arricchisce ulteriormente un parterre di giocatori già di alto livello. Tra le stelle confermate al Winston-Salem Open figurano il numero venti mondiale Luciano Darderi, il semifinalista di Wimbledon Arthur Fery e l'ex numero dieci Denis Shapovalov. L'evento si svolgerà dal 22 al 29 agosto, promettendo una settimana di grande tennis.

Il Ruolo Strategico del Torneo

Il Winston-Salem Open riveste un ruolo cruciale nel calendario tennistico, essendo l'ultimo torneo ATP 250 prima degli US Open. Ospitato presso il prestigioso Wake Forest Tennis Complex, l'edizione 2026, in programma dal 22 al 29 agosto, rappresenta un appuntamento fondamentale per i giocatori che cercano di perfezionare la loro forma e adattarsi alle condizioni di gioco in vista del Grande Slam americano.