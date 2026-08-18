La Little League World Series, da sempre emblema della gioia pura del baseball giovanile, si trova nuovamente al centro di controversie. La squadra Tulsa National è stata protagonista di una serie di eventi che hanno scosso il torneo di Williamsport, culminati nell'assegnazione della rappresentanza della Southwest Region al Boerne Little League a seguito di denunce, squalifiche e un'azione legale.

La vicenda ha preso il via con una protesta formale avanzata dall'Industrial Little League del Texas orientale contro la squadra di softball di Tulsa National.

La contestazione riguardava sei giocatrici che, si affermava, non rispettavano i requisiti di eleggibilità del regolamento Little League, in particolare per residenza, frequenza scolastica e partecipazione alla stagione regolare. Dopo due giorni di intense discussioni, la squadra di softball di Tulsa National è stata squalificata dal torneo regionale Southwest, ma la serie di eventi era solo all'inizio.

Le controversie sull'eleggibilità e l'intervento legale

Poche settimane più tardi, l'attenzione si è spostata sulla squadra di baseball di Tulsa National a causa di una nuova protesta concernente un giocatore potenzialmente non idoneo. Il giovane, la cui residenza era al di fuori dei confini stabiliti, aveva ottenuto l'ammissione iniziale grazie al fratello, membro della Challenger Division, dedicata a bambini con disabilità.

Tuttavia, la mancata partecipazione del fratello a un numero sufficiente di partite ha fatto decadere tale requisito, obbligando la squadra a escludere il giocatore prima dell'inizio del torneo regionale. Nonostante l'esclusione, il ragazzo aveva già preso parte al torneo statale dell'Oklahoma, tappa fondamentale per la qualificazione alla Little League World Series. A seguito di un'indagine formale, Little League International ha confermato l'impiego di un giocatore non idoneo, decretando la squalifica di Tulsa National dalla Southwest Region proprio mentre si apprestava a incontrare Boerne per un posto a Williamsport.

Nello stesso giorno, i genitori di altri giocatori di Tulsa National hanno ottenuto un'ordinanza restrittiva temporanea da un tribunale della contea di McLennan, in Texas, che avrebbe consentito alla squadra di affrontare Boerne.

Ciononostante, a poche ore dal fischio d'inizio, il tribunale ha accolto la mozione di Little League International per annullare l'ordinanza, confermando l'esclusione definitiva di Tulsa National. Successivamente, Boerne ha sconfitto la Louisiana, una squadra che Tulsa aveva precedentemente battuto nel torneo, assicurandosi l'accesso alla fase finale.

Precedenti storici e nuove accuse di irregolarità

La saga di Tulsa National si colloca in una lunga tradizione di controversie che hanno costellato la storia della Little League World Series. Nel corso degli anni, episodi noti come quelli della squadra Jackie Robinson West di Chicago nel 2014, di Danny Almonte nel 2001 e della squadra delle Filippine nel 1992 hanno condotto a squalifiche e alla revoca di titoli a causa di violazioni delle normative su età e residenza.

Anche Taiwan, negli anni Settanta, fu oggetto di sospetti che portarono a una temporanea esclusione delle squadre internazionali, poi revocata a seguito di un'indagine che non riscontrò irregolarità.

Più recentemente, nuove proteste sono sorte nel torneo regionale Southwest di softball, nuovamente indirizzate a Tulsa National. Le accuse riguardano presunte violazioni delle regole su residenza, partecipazione e composizione della squadra. Si sostiene che la squadra abbia schierato giocatrici non residenti e non regolarmente iscritte, oltre a non aver garantito l'iscrizione aperta come previsto dal regolamento. Sono state sollecitate indagini immediate e l'adozione di provvedimenti disciplinari, a riprova di come il tema dell'eleggibilità rimanga un punto focale e controverso nell'universo della Little League.