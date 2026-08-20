TWG Global ha smentito categoricamente le voci di una possibile vendita dei suoi asset legati a TWG Motorsport, inclusa la scuderia Cadillac di Formula 1. La dichiarazione giunge in un periodo di intense speculazioni, seguite alla recente cessione dei Los Angeles Lakers da parte del CEO Mark Walter.

La vendita dei Lakers, valutati 12,5 miliardi di dollari, è avvenuta mentre Walter e il suo impero commerciale sono oggetto di un’indagine federale negli Stati Uniti. Le voci di dismissione sono state alimentate anche dalla possibile vendita della quota di Walter nel Chelsea (Premier League inglese).

Nonostante ciò, TWG ha chiarito che i suoi team motorsport non sono coinvolti, affermando in una nota ufficiale: “TWG non sta considerando la vendita del team Cadillac o di qualsiasi altra parte di TWG Motorsport”.

L’impegno di TWG nel motorsport e in Formula 1

Il portafoglio TWG Motorsport include il team Cadillac di F1, Andretti Global (IndyCar, Formula E), Spire Motorsports (NASCAR), Walkinshaw TWG Racing (Supercars) e Wayne Taylor Racing (IMSA). Il nuovo team principal di Cadillac, Marcin Budkowski, ha ribadito il forte impegno del gruppo nel progetto F1, citando gli investimenti: “La nuova fabbrica, la mia nomina… Penso che questo dimostri semplicemente l’impegno e l’investimento dietro il progetto”.

Budkowski debutterà come team principal nel prossimo Gran Premio d’Olanda. Il CEO Dan Towriss sarà con il team IndyCar di Andretti al Freedom 250 Grand Prix a Washington, D.C.

L’indagine federale su Mark Walter e le sue implicazioni

Le speculazioni sono connesse all’indagine federale che coinvolge Mark Walter e le sue società, focalizzata su presunti schemi di frode e prestiti non dichiarati tra entità controllate. Le autorità sospettano che Walter abbia utilizzato compagnie assicurative sotto il suo controllo per trasferire fondi a società a lui riconducibili, mascherando tali operazioni come investimenti indipendenti. Un’inchiesta interna ha evidenziato errori nella rendicontazione, con un aumento significativo degli asset investiti in società affiliate a Walter.

Questa situazione ha spinto agenzie di rating come S&P Global e Fitch Ratings a declassare la prospettiva sulle compagnie assicurative a “negativa”.

Nonostante la necessità di raccogliere liquidità per risanare i bilanci e le pressioni regolatorie, TWG Global ha ribadito che la vendita del team Cadillac F1 e delle altre divisioni motorsport non è all’ordine del giorno. Un portavoce dell’azienda ha concluso: “TWG non sta considerando la vendita del team Cadillac né di nessun’altra divisione di TWG Motorsport”.