La tassazione degli extraprofitti delle compagnie petrolifere ed energetiche assume una particolare rilevanza in Basilicata, regione caratterizzata da una forte e strategica presenza di attività estrattive di petrolio e gas. Il segretario regionale della Uil Basilicata, Vincenzo Tortorelli, ha evidenziato con chiarezza come otto grandi compagnie petrolifere e del gas, tra cui Shell, TotalEnergies ed Eni, attive nei territori della Val d’Agri e del Sauro, abbiano realizzato circa 7,5 miliardi di euro di extraprofitti nel mercato europeo nei primi sei mesi del 2026.

Tortorelli ha ribadito che la proposta di tassazione di tali extraprofitti, sostenuta dal segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri già dal 2022, rappresenta uno strumento essenziale per recuperare risorse cruciali. Queste dovrebbero essere destinate al sostegno del sistema economico, sia a livello regionale che nazionale, all’alleviamento degli effetti dei rincari su famiglie e imprese, e alla tutela dei consumi, dell'occupazione e della capacità produttiva. L’obiettivo primario è evitare che l’aumento dei costi energetici possa spingere il Paese verso una nuova recessione economica.

La richiesta di un Tavolo della Trasparenza

Il segretario regionale della Uil ha inoltre sollecitato la convocazione urgente di un Tavolo della Trasparenza presso la Giunta regionale della Basilicata.

L’iniziativa mira a promuovere un’analisi esaustiva e approfondita della questione del petrolio, degli extraprofitti generati, delle ricadute economiche e sociali delle attività estrattive e del costo dell’energia. Tortorelli ha sottolineato l’importanza di un confronto istituzionale che coinvolga tutti gli attori interessati, al fine di garantire la massima trasparenza e una gestione equa e responsabile delle risorse prodotte dal settore energetico nella regione.

Contesto europeo e impatto sui consumatori

In un contesto europeo più ampio, la Commissione ha recentemente chiarito che la competenza per l’introduzione di una tassa sugli extraprofitti delle compagnie petrolifere spetta ai singoli Stati membri.

Questa posizione è stata espressa in risposta a una richiesta di sei paesi, tra cui l’Italia, che avevano richiesto una misura coordinata a livello comunitario, purché le misure nazionali restino conformi al diritto europeo. Parallelamente, il dibattito politico nazionale si è acceso, con richieste di interventi strutturali volti a tutelare famiglie e imprese dagli effetti dell’aumento dei prezzi energetici. L’impatto economico sui cittadini è significativo: i prezzi medi dei carburanti hanno raggiunto livelli elevati, traducendosi in maggiori esborsi per i consumatori e le attività produttive, sia per i carburanti che per le bollette energetiche.