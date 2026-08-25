Un appassionato storico del tennis, originario del Queens, rievoca con emozione i suoi ricordi personali legati all'US Open, quando il prestigioso torneo si svolgeva ancora nell'iconico West Side Tennis Club di Forest Hills. Per molti decenni, questo storico impianto è stato il cuore pulsante del tennis americano, prima che la sua crescente popolarità ne imponesse il trasferimento a Flushing Meadows.

Il West Side Tennis Club: culla dell'US Open

Il West Side Tennis Club, situato nel quartiere di Forest Hills, assunse un ruolo centrale nella storia del tennis statunitense a partire dal 1915.

In quell'anno, l'impianto divenne la nuova sede del campionato nazionale maschile degli Stati Uniti, precursore dell'attuale US Open, dopo il suo spostamento da Newport. Questa transizione, ratificata da una votazione dell'USNLTA, segnò l'inizio di un'era che vide il club ospitare il torneo ininterrottamente fino al 1977. Durante questi anni, il West Side Tennis Club fu teatro di incontri memorabili e consolidò la sua fama internazionale.

Il trasferimento a Flushing Meadows e l'evoluzione del torneo

Con il passare degli anni, l'enorme successo e l'aumento esponenziale del pubblico evidenziarono i limiti strutturali del West Side Tennis Club. La necessità di infrastrutture più moderne e capienti per accogliere un evento di tale portata divenne impellente.

Fu così che, nel 1977, si decise il trasferimento dell'US Open a Flushing Meadows. Questo spostamento rappresentò una svolta significativa, consentendo al torneo di evolversi e di adattarsi alle esigenze di un pubblico sempre più vasto e di un tennis professionistico in rapida crescita.

Un'eredità che perdura

Sebbene l'era del Grande Slam a Forest Hills sia giunta al termine, il West Side Tennis Club non ha perso la sua rilevanza. Ancora oggi, l'impianto mantiene intatta la sua profonda eredità storica ed è riconosciuto come un simbolo iconico del tennis americano. La sua architettura, i suoi campi e i suoi ricordi costituiscono un patrimonio inestimabile che testimonia un passato glorioso e ispira le nuove generazioni di appassionati e atleti.