Varenne, universalmente riconosciuto come il più grande trottatore di tutti i tempi, ha recentemente celebrato il suo trentunesimo compleanno. Il leggendario cavallo, affettuosamente soprannominato “il Capitano”, è stato festeggiato con grande entusiasmo dai suoi numerosi fan e dagli appassionati del mondo dell’ippica. Le celebrazioni si sono tenute il 19 maggio presso l’allevamento LJ di Eboli, in provincia di Salerno, la sua attuale residenza.

Le celebrazioni per il compleanno del Capitano

Il compleanno di Varenne è stato un momento di profondo affetto e ricordo, condiviso sia dai suoi storici compagni di squadra che da un vasto pubblico di appassionati.

In occasione del suo trentunesimo anno di vita, sono stati innumerevoli i messaggi di auguri e le testimonianze di stima per il cavallo che ha indubbiamente segnato un’epoca nella storia del trotto mondiale. Varenne è nato il 19 maggio 1995 nella tenuta Zenzalino, una frazione di Copparo, in Emilia-Romagna. La sua straordinaria carriera agonistica è stata costellata di successi internazionali e di montepremi che hanno superato i sei milioni di euro, cifre che ne attestano la grandezza e il dominio nelle competizioni.

Una vita da leggenda dell'ippica

Dopo il suo ritiro dalle competizioni nel 2002, Varenne ha intrapreso una altrettanto proficua carriera da stallone, contribuendo a perpetuare la sua linea genetica di campioni.

Nel marzo 2025, il celebre trottatore è stato trasferito all’allevamento LJ, di proprietà di Dario De Angelis, situato a Eboli. È qui che Varenne sta trascorrendo la sua meritata pensione, godendo di un ambiente ideale e di una “stalla a cinque stelle”, come descritto con affetto da coloro che lo seguono e si prendono cura di lui quotidianamente. Questo trasferimento è stato anche motivato dal desiderio del suo storico proprietario, Enzo Giordano, di averlo vicino negli anni della sua anzianità.

Già nel maggio 2025, in occasione del suo trentesimo compleanno, era stata organizzata una memorabile festa sempre nella sua residenza di Eboli. A quell’evento avevano partecipato figure chiave della sua vita, tra cui il suo driver storico, Giampaolo Minucci, e tutti coloro che lo avevano seguito con dedizione e affetto nel corso degli anni.

Il legame tra Varenne e il suo team è spesso descritto come quello di una vera e propria famiglia, un rapporto cementato da valori profondi e da una complicità che ha trascenduto il mero agonismo, trasformandosi in un esempio di lealtà e passione nel mondo dell’ippica.