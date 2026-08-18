È morto Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. La notizia, diffusasi sui social e sui media, è stata confermata all'ANSA dallo storico driver del “Capitano”. Varenne aveva compiuto 31 anni lo scorso maggio nell'allevamento LJ di Eboli.

L'ultima gara in Canada

Varenne aveva disputato la sua ultima gara il 28 settembre 2002 in Canada. A sette anni, il fuoriclasse dei trottatori, figlio di Waikiki Beach e Ialmaz, si era classificato secondo a Montreal nel Mondial Trot, alle spalle della francese Fan Idole. Successivamente era stato retrocesso all'ultimo posto a causa dell'andatura.

Si era trattato di un episodio verificatosi soltanto nella corsa d'esordio, nel 1998.

Una carriera da record

Nato il 19 maggio 1995 nell'Allevamento di Zenzalino di Alessandro Viani, Varenne aveva una genealogia unica: il padre era figlio di Speedy Somolli, a sua volta da Speedy Crown, mentre la madre era figlia di Zebu, da Sharif di Iesolo.

Nel corso della carriera Varenne ha disputato 72 gare, vincendone 63 e conquistando oltre sei milioni di euro in premi, un primato assoluto davanti alla statunitense Moni Maker.

Terminata l'attività agonistica, Varenne è diventato riproduttore e ha generato oltre duemila figli.