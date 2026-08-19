Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha manifestato grande determinazione in vista del Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, appuntamento che segna l’inizio della seconda metà della stagione di Formula 1. A pochi giorni dalla ripresa delle attività agonistiche dopo la pausa estiva, Vasseur ha dichiarato che l’approccio della squadra "resta lo stesso: affrontare una gara alla volta e concentrarci su noi stessi". Ha aggiunto: "Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti per quella che ci aspettiamo essere una competizione molto serrata".

Il circuito di Zandvoort si presenta come una sfida notevole per piloti e vetture, specialmente a causa del formato Sprint. Questo prevede una singola sessione di prove libere prima della Sprint Qualifying, rendendo la preparazione ancora più cruciale. Vasseur ha evidenziato l'importanza di "riuscire a fare tutto nel modo giusto fin dai primi giri", poiché Zandvoort è "una pista impegnativa". L'obiettivo primario della scuderia sarà "metterci nelle migliori condizioni possibili per sfruttare al massimo le opportunità che si presenteranno".

La strategia Ferrari per la seconda parte della stagione

La Ferrari, come ribadito da Vasseur, intende ripartire dall'ottimo lavoro svolto nel precedente Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps, dove la squadra ha conquistato un podio con Charles Leclerc.

L'attenzione sarà massima per curare "ogni dettaglio" e garantire che i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz possano sfruttare al meglio la loro SF-23. Vasseur ha anticipato che a Zandvoort "i valori saranno ancora più ravvicinati rispetto a Spa-Francorchamps", e su una pista così corta, il team "resterà focalizzato su noi stessi, curando ogni dettaglio per mettere Charles e Carlos in condizione di sfruttare al massimo la loro SF‑23". Ha concluso, prevedendo "un weekend molto intenso".

La qualifica rivestirà un'importanza cruciale, come evidenziato da Vasseur: "La qualifica in Olanda è particolarmente importante e le prime dieci posizioni della griglia di partenza probabilmente si decideranno sul filo dei millesimi".

L'obiettivo dichiarato della scuderia è quello di "sfruttare ogni opportunità e mantenere alta la concentrazione per tutta la durata del weekend".

Le sfide del Gran Premio d'Olanda a Zandvoort

Il Gran Premio d’Olanda si preannuncia come uno degli eventi più combattuti della stagione, con distacchi minimi previsti tra le prime dieci posizioni della griglia. La Ferrari giunge a Zandvoort con la consapevolezza dell'ottimo lavoro compiuto a Spa, dove la strategia e la gestione della gara hanno prodotto risultati tangibili. La preparazione si rivelerà quindi fondamentale, specialmente in considerazione del formato Sprint che riduce drasticamente il tempo disponibile per trovare il giusto assetto. L'impegno del team sarà massimo per affrontare un tracciato che mette a dura prova sia i piloti sia le monoposto.