Fred Vasseur, team principal della Ferrari, ha annunciato l'introduzione di significativi miglioramenti alla power unit della scuderia di Maranello. L'obiettivo primario è ridurre il divario dalla Mercedes e intensificare la pressione nella lotta per il campionato mondiale di Formula 1. La Ferrari, secondo l'analisi iniziale della FIA, dispone di due ulteriori opportunità di sviluppo e aggiornamento (ADUO) per questa stagione, avendone già utilizzata una per un update presentato al Gran Premio d'Austria.

Vasseur ha chiaramente sottolineato come il motore rappresenti un'area cruciale su cui il team è consapevole di dover intervenire.

Questo è fondamentale per mantenere il recente slancio che ha permesso alla Ferrari di superare la Mercedes in termini di punti negli ultimi cinque appuntamenti. "La prima parte della stagione si è divisa in due fasi distinte," ha spiegato Vasseur. "La prima, protrattasi fino alla Spagna, ha visto la Mercedes dominare, accumulando circa cento punti più di noi in quattro o cinque eventi. Successivamente alla Spagna, siamo riusciti a recuperare, segnando più punti della Mercedes nelle successive cinque gare."

Strategie di Sviluppo e Progressi Tecnici

Il team principal ha evidenziato che, sebbene l'esecuzione complessiva sia stata generalmente positiva dall'inizio dell'anno, la Ferrari deve concentrare i suoi sforzi soprattutto sul fronte del motore.

"Sappiamo di dover migliorare dal lato motore, e lo faremo," ha affermato Vasseur, riconoscendo che "l'inerzia sullo sviluppo del motore è molto più alta rispetto a quella del telaio. La priorità sarà mantenere un ritmo costante nello sviluppo."

Vasseur ha inoltre fatto riferimento all'approccio differente adottato dalla McLaren, che ha introdotto pacchetti di aggiornamenti più consistenti in momenti specifici, come quello di Miami. La Ferrari, al contrario, preferisce portare novità a ogni gara, perseguendo una strategia di progresso continuo. "Dobbiamo mantenere questo slancio," ha ribadito Vasseur, "perché ci sono ancora molte gare da affrontare e abbiamo ampi margini di miglioramento su ogni aspetto del telaio."

Bilancio di Metà Stagione e Prospettive Future

Nonostante la Ferrari sia riuscita a impedire alla Mercedes di accumulare un vantaggio incolmabile dopo un inizio di stagione molto forte, il team di Maranello ha superato la squadra guidata da Toto Wolff di soli sette punti dal Gran Premio di Monaco, recuperando un singolo punto nell'ultima gara disputata a Budapest.

"Avrei sicuramente preferito ottenere una doppietta," ha ammesso Vasseur. "E ritengo che sia sempre meglio per tutti andare in vacanza con un buon risultato. Tuttavia, per quanto riguarda il campionato, stiamo comunque segnando più punti della Mercedes."

Il team principal ha concluso la sua analisi sottolineando la percezione che la Ferrari non abbia ancora espresso appieno il proprio potenziale. "Abbiamo la sensazione di aver fatto molto meno di quanto siamo realmente in grado di fare," ha dichiarato Vasseur, aggiungendo che "in questa situazione, non stiamo perdendo punti. Questo è l'aspetto positivo che conserverò per la pausa estiva." La Ferrari ha ancora a disposizione un'ulteriore opportunità di aggiornamento importante da sfruttare nel corso della stagione, un elemento chiave per la sua strategia di sviluppo continuo volta a ridurre il gap dalla Mercedes nella classifica costruttori.