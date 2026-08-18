Il Palermo ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, superando il Lecce con un netto 2-0. La vittoria, maturata grazie alle reti di Vavassori e Pohjanpalo, è stata celebrata davanti a 33.009 spettatori che hanno riempito lo stadio Renzo Barbera. I rosanero affronteranno ora il Mantova nel prossimo turno della competizione.

La cronaca del primo tempo: infortunio e doppiette

La sfida, valida per i trentaduesimi di finale, ha preso il via con un avvio turbolento: già al primo minuto, il portiere Joronen del Palermo è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio alla spalla, a seguito di uno scontro con Pierozzi.

Al suo posto è subentrato Fortin. Il primo vero pericolo per la porta avversaria è arrivato al 14', quando Johnsen del Palermo ha scagliato un destro potente, respinto da Falcone. Il vantaggio dei siciliani si è concretizzato un minuto più tardi: sugli sviluppi di una rimessa laterale, Vavassori ha insaccato il pallone. A metà della prima frazione, il Lecce, guidato da Di Francesco, ha intensificato il proprio gioco, creando due occasioni pericolose al 31' e al 33', ma Geubbels non è riuscito a trovare la precisione necessaria per il pareggio. Il raddoppio del Palermo è giunto al 42': Johnsen, dopo una progressione sulla fascia, ha servito Pohjanpalo, che ha siglato il 2-0.

Il secondo tempo: reazione del Lecce e controllo rosanero

Nella ripresa, i giallorossi hanno cercato subito di reagire. Al 53', Stulic ha calciato a botta sicura, ma la sua conclusione è stata murata da Peda. Poco dopo, intorno al 60', Geubbels ha avuto un'altra grande occasione, sbagliando a pochi passi dalla linea di porta, ma Fortin è stato bravo a salvarsi sulla ribattuta. Il Palermo non è rimasto a guardare, facendosi vedere al 66' con un tiro da venti metri di Segre e al 74' con un contropiede orchestrato da Strefezza. Il Lecce ha continuato a spingere fino alla fine, e all’81' Laerke ha sfiorato il gol, con la palla che è terminata di poco a lato, alla sinistra di Fortin.

Il cammino in Coppa Italia: Mantova prossimo avversario

Con questo successo, il Palermo si proietta ai sedicesimi di finale, dove affronterà il Mantova. Il percorso della Coppa Italia prevedeva che la squadra vincitrice tra Lecce e Palermo avrebbe incontrato la vincente tra Lazio e Mantova. In caso di successo della Lazio, la partita si sarebbe disputata all’Olimpico; diversamente, il Mantova avrebbe mantenuto il fattore campo. Si segnala inoltre che il Lecce aveva rinunciato al proprio fattore campo per i trentaduesimi di finale, a causa dei lavori di ammodernamento e copertura dello stadio “Via del Mare”, disputando così la gara in trasferta al Barbera.