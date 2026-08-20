Max Verstappen ha ufficializzato il rinnovo del contratto con la Red Bull fino al 2030, confermando la sua permanenza nella scuderia che lo ha consacrato tra i grandi. L'annuncio arriva dopo un periodo di incertezza sul futuro del pilota olandese e la sua permanenza nel Circus.

Verstappen, con la Red Bull, ha conquistato quattro titoli mondiali individuali, due titoli costruttori e settantuno vittorie in Gran Premio. Ha espresso soddisfazione per l'accordo: “Sono davvero contento – ha dichiarato Verstappen – Abbiamo le persone migliori e non vedo l’ora di continuare a lavorare insieme a tutti per tornare di nuovo al vertice.

Questo rimane l’obiettivo finale per cui tutti noi abbiamo lavorato e che continueremo a perseguire. Continuare questo percorso con lo stesso Team con cui ho trascorso tutta la mia carriera è davvero speciale ed è qualcosa che ho sempre desiderato fare”.

Un addio simbolico a Zandvoort

L'annuncio del rinnovo è avvenuto durante l’ultimo Gran Premio a Zandvoort, circuito di casa per Verstappen. Il pilota ha sottolineato il significato della scelta, dato che dal prossimo anno il tracciato olandese non sarà più nel calendario di Formula 1. “Fare questo annuncio durante l’ultimo Gran Premio a Zandvoort è un momento speciale anche per me. Spero che riusciremo a regalare ai tifosi un addio speciale per l’ultima gara.”

La conferma della Red Bull

Il prolungamento del contratto di Verstappen fino al 2030 è stato confermato dalla scuderia Red Bull, che ha espresso entusiasmo per la prosecuzione della collaborazione. L'accordo rappresenta una garanzia di continuità e ambizione, con l’obiettivo di mantenere la squadra ai vertici della Formula 1 nei prossimi anni.