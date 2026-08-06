Il futuro di Jordan Addison (ricevitore dei Minnesota Vikings, scelto al primo giro del Draft 2023) è cruciale. La situazione è complicata dal recente rinnovo record di Zay Flowers con i Baltimore Ravens: 140 milioni di dollari in quattro anni con 108 milioni garantiti. Questo ha fissato un nuovo standard nel mercato NFL, influenzando le trattative tra Addison e i Vikings.

Addison ha due anni di contratto da rookie (circa 13,73 milioni di dollari). Nelle sue prime tre stagioni, ha totalizzato 2.396 yard su 175 ricezioni e 24 touchdown. Pur essendo il secondo terminale offensivo dietro Justin Jefferson, la sua produzione di touchdown è notevole.

In termini di yard, però, è fuori dalla Top 25 NFL dal 2023; Flowers è all'undicesimo posto.

Leve Contrattuali e Sospensione

I Vikings potrebbero sfruttare la sospensione di tre partite di Addison (inizio stagione 2025) come leva negoziale. La sanzione, dovuta a violazione della NFL’s Substance Abuse Policy e a dichiarazione di colpevolezza per reato legato alla guida in stato di ebbrezza, potrebbe portare il club a inserire clausole di tutela o a posticipare un rinnovo oneroso.

Rob Brzezinski, vicepresidente delle operazioni di football dei Vikings, ha confermato l'importanza del giocatore: “È un giocatore davvero importante per noi, un giocatore d’impatto. Eserciteremo sicuramente l’opzione.

Di sicuro.” L'opzione di quinto anno garantirà ad Addison uno stipendio base di 18 milioni di dollari per il 2027, assicurandone la permanenza nel roster.

Scenari Futuri del Roster

Il futuro di Addison a Minnesota dipende dalle scelte sul quarterback e dalla permanenza di Justin Jefferson. Se i Vikings trovassero un regista stabile (es. Kyler Murray o J.J. McCarthy), la conferma di Addison sarebbe più strategica, specie se Jefferson dovesse partire. La società intende rimandare ogni decisione su un rinnovo importante almeno fino al termine della stagione 2026-27, lasciando che le prestazioni sul campo ne determinino il valore.

Addison ha dimostrato affidabilità in momenti chiave, come il touchdown da 65 yard che ha deciso la vittoria contro i Detroit Lions, eliminandoli dai playoff. Nonostante un calo statistico nell'ultima stagione, la sua crescita e il ruolo strategico nell'attacco dei Vikings rimangono centrali nelle pianificazioni future della franchigia.