Il calciatore Vinícius Júnior ha improvvisamente cancellato tutte le foto e i post dal suo profilo Instagram, lasciando visibile solo una storia di Fede Valverde da Dubai. Questo gesto inatteso si verifica in un momento cruciale, con la sua situazione contrattuale con il Real Madrid ancora in sospeso.

Il gesto che ha acceso le speculazioni

Il profilo social del fuoriclasse brasiliano è stato completamente svuotato: non vi è più alcuna immagine, nessun post personale e nemmeno la foto del profilo. Un'azione così drastica ha immediatamente catturato l'attenzione di tifosi e media, generando un'ondata di curiosità e dibattito.

L'evento assume particolare rilevanza poiché si verifica mentre le trattative per il rinnovo del suo contratto con il club madrileno sono in pieno svolgimento, alimentando ipotesi sul suo significato.

Contesto e il silenzio del giocatore

Questo gesto enigmatico si inserisce in una fase delicata della carriera di Vinícius. Il giocatore è appena rientrato agli allenamenti del Real Madrid dopo aver partecipato al Mondiale 2026 con la nazionale brasiliana. Il suo attuale contratto con i Blancos scadrà nel giugno 2027 e, da settimane, si discute attivamente di un possibile prolungamento. La sua situazione è seguita con interesse da altri importanti club europei, tra cui l'Arsenal, che monitorano attentamente gli sviluppi.

Al momento, non è giunta alcuna spiegazione ufficiale, né dal calciatore né dal suo entourage. Rimane incerto se si tratti di una decisione volontaria, magari legata a un restyling della sua immagine online, di un problema tecnico o di un accesso non autorizzato. È da notare come il suo account su X (ex Twitter) continui a funzionare regolarmente, senza mostrare cambiamenti evidenti.

Il mistero che alimenta le teorie

L'assenza di comunicazioni chiare da parte del giocatore e del suo staff ha inevitabilmente alimentato un'ampia gamma di speculazioni tra i tifosi. Il gesto di "azzerare" il profilo Instagram è diventato rapidamente uno dei temi più discussi della giornata. La mancanza di dichiarazioni ufficiali ha lasciato ampio spazio a interpretazioni di ogni tipo, rendendo il mistero attorno a questa scelta ancora più fitto e intrigante, in un momento così cruciale per il suo futuro professionale.