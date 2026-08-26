La Valle d’Aosta si afferma come official tourism partner della Lega Pallavolo Serie A Femminile per la stagione 2026-2027, siglando un accordo di grande rilevanza per la promozione e valorizzazione del territorio. Questa partnership strategica prevede un’ampia gamma di iniziative e contenuti promozionali, tutti strettamente collegati ai prestigiosi campionati di Serie A1 e Serie A2. L’intesa garantirà al brand Valle d’Aosta una visibilità eccezionale, con la sua presenza assicurata in oltre 400 partite che si disputeranno su tutto il territorio nazionale, estendendo così la sua risonanza per l’intera durata della stagione sportiva.

L’assessore regionale al turismo, Giulio Grosjacques, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione, affermando che si tratta di «un’operazione che conferma l’attenzione della Regione verso lo sport come strumento di promozione e valorizzazione del territorio». Questa dichiarazione evidenzia l’impegno della Valle d’Aosta nell’utilizzare piattaforme di alto profilo per raggiungere un pubblico vasto e diversificato, consolidando la propria immagine come destinazione turistica di eccellenza attraverso il dinamismo dello sport.

La Courmayeur Cup: vetrina d’eccellenza per il volley femminile

La collaborazione tra la Valle d’Aosta e la Lega Pallavolo Serie A Femminile trova un momento culminante nella terza edizione della Courmayeur Cup, un evento di spicco nel calendario del volley.

Il torneo si terrà il 26 e 27 settembre presso il Courmayeur Sport Center, promettendo due giorni di grande spettacolo sportivo. Saranno quattro le formazioni di punta della Serie A1 a contendersi il trofeo: la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, la Savino Del Bene Scandicci, la Numia Vero Volley Milano e l’Igor Gorgonzola Novara. La presenza di queste squadre di altissimo livello garantisce un confronto agonistico di prim’ordine.

Il sindaco di Courmayeur ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa, definendola «una scommessa che ha dato risultati importanti, sia in termini di pubblico sia di audience televisiva». Questo riconoscimento sottolinea l’efficacia dell’evento nel catturare l’attenzione degli appassionati e dei media, trasformandolo in un appuntamento imperdibile.

Il palazzetto di Courmayeur vanta una storia significativa nel mondo della pallavolo, avendo già ospitato incontri di alto livello con la Nazionale nei primi anni Duemila. L’obiettivo dichiarato è stato quello di riportare in questo contesto storico la pallavolo di alto livello, attraverso un torneo che oggi è unanimemente considerato dalle stesse società sportive come il primo appuntamento cruciale della stagione. Il livello della competizione è infatti elevatissimo, con squadre che sono protagoniste indiscusse sia nel campionato italiano sia nelle più importanti competizioni europee, offrendo uno spettacolo sportivo di caratura internazionale.

L’impegno della Lega Pallavolo Serie A Femminile

La Lega Pallavolo Serie A Femminile svolge un ruolo fondamentale nell’organizzazione e nella gestione dei campionati di Serie A1 e Serie A2, rappresentando il cuore pulsante del movimento del volley femminile in Italia. La sua missione principale è quella di promuovere e valorizzare la disciplina a livello nazionale, attraverso l’organizzazione di eventi, tornei e la creazione di sinergie con partner istituzionali e commerciali. Questa visione si allinea perfettamente con l’obiettivo della Valle d’Aosta di utilizzare lo sport come veicolo per la promozione turistica, creando un circolo virtuoso tra eccellenza sportiva e visibilità territoriale.