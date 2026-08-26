L'Italia della pallavolo femminile ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale degli Europei, qualificandosi come prima classificata nel girone D. Le azzurre hanno sigillato questo traguardo superando la Francia con un netto 3-1 in una sfida molto combattuta, disputata alla Scandinavium Arena di Goteborg. Questo successo ha coronato un percorso impeccabile nella fase eliminatoria, caratterizzato da cinque vittorie in altrettante partite e un solo set concesso alle avversarie, dimostrando una superiorità indiscussa sul campo.

La partita contro la Francia, sebbene giocata davanti a un pubblico di soli 863 spettatori, è stata un vero banco di prova per la nazionale italiana.

I parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19 testimoniano l'intensità dello scontro, con le azzurre che hanno saputo reagire dopo aver perso il secondo set, imponendosi con determinazione nei momenti cruciali. Ancora una volta, la protagonista assoluta dell'incontro è stata Paola Egonu, la quale ha trascinato la squadra con una prestazione eccezionale, chiudendo come miglior realizzatrice con ben 20 punti.

Il trionfo contro la Francia non solo ha assicurato il primo posto nel girone, ma ha anche ribadito la solidità e la continuità delle azzurre. Prima di questa vittoria decisiva, la squadra aveva già affrontato e battuto con autorità Svezia, Croazia, Slovacchia e Montenegro, costruendo un vero e proprio percorso netto che le ha proiettate con fiducia nella fase a eliminazione diretta.

La capacità di imporsi su tutte le avversarie incontrate finora evidenzia la profondità e la qualità del roster italiano.

Un cammino dominante verso gli ottavi

La fase a gironi ha visto l'Italia esprimere un gioco di altissimo livello, caratterizzato da grande compattezza e determinazione. Concedere un unico set in cinque incontri è un dato che sottolinea la superiorità tecnica e tattica della formazione italiana. La vittoria contro la Francia, in particolare, era considerata la sfida chiave per la leadership del gruppo D, e le ragazze hanno risposto presente, chiudendo la fase preliminare in vetta alla classifica con pieno merito.

Il cammino delle azzurre proseguirà ora in Repubblica Ceca, precisamente a Brno, dove si disputeranno gli ottavi di finale.

L'avversaria sarà la quarta classificata della Pool B, la cui identità verrà definita solamente al termine della fase a gironi, una volta che tutti i raggruppamenti avranno completato i loro incontri. Questo offre alle italiane un breve periodo per prepararsi strategicamente alla prossima sfida, pur mantenendo alta la concentrazione in vista degli impegni futuri.

Definizione del quadro e prospettive future

Mentre l'Italia attende di conoscere la sua prossima sfidante, la Pool D vedrà la conclusione con le ultime due partite in programma. Si affronteranno Croazia e Montenegro, seguite da Svezia e Francia. Solo dopo questi incontri sarà possibile stilare la classifica finale del raggruppamento e, di conseguenza, completare il quadro degli incroci per gli ottavi di finale.

Questi match, sebbene non influenti sulla posizione dell'Italia, sono cruciali per le altre squadre in corsa per la qualificazione.

Con una Paola Egonu in grande forma e una squadra che ha dimostrato di saper imporsi con autorità su ogni fronte, l'Italia si presenta tra le favorite per la fase a eliminazione diretta. Il percorso finora quasi perfetto e la coesione del gruppo rappresentano solide basi su cui costruire le ambizioni di vittoria finale. Le azzurre sono pronte a continuare il loro sogno europeo, puntando a raggiungere i vertici del torneo con la stessa determinazione e la stessa grinta mostrate finora.