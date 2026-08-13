Un duro colpo scuote la pallavolo femminile italiana: la schiacciatrice Loveth Omoruyi è costretta a fermarsi a causa di un grave infortunio. L'atleta azzurra ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante un'amichevole contro l'Ucraina, un match valido per la seconda giornata del prestigioso Memorial Agata Mróz-Olszewska, svoltosi a Koszalin. La notizia, che getta un'ombra sulla preparazione della squadra, è stata ufficializzata dalla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) a seguito di approfonditi accertamenti strumentali.

L'infortunio si è verificato nella serata precedente, durante l'incontro amichevole tra Italia e Ucraina. Gli esami diagnostici, effettuati la mattina seguente, hanno confermato la serietà della lesione: una rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Per Omoruyi si renderà quindi necessario un intervento chirurgico, al quale seguirà un lungo e impegnativo percorso riabilitativo. L'episodio che ha portato all'infortunio è avvenuto nel corso del secondo set della partita, quando la giocatrice si è accasciata a terra, richiedendo l'immediato intervento dello staff medico. Trasportata fuori dal campo in barella, la sua sofferenza era palese.

Il sostegno della Federazione e del presidente Manfredi

Di fronte a questo sfortunato evento, il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, ha voluto esprimere la piena solidarietà e vicinanza dell'intera istituzione e del movimento pallavolistico nazionale a Loveth Omoruyi. "Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto ieri sera a Loveth", ha dichiarato Manfredi. "Le siamo vicini in questo momento così delicato e le garantiremo tutto il nostro sostegno nel percorso che dovrà affrontare. La Federazione, come sempre, sarà al fianco del club di appartenenza della giocatrice con la massima disponibilità e supporto". Queste parole sottolineano non solo l'importanza della schiacciatrice nel contesto della nazionale, ma anche il fermo impegno della FIPAV nell'accompagnarli durante la complessa fase di recupero che l'attende.

Il contesto della partita e l'impatto sull'Italia

L'incidente che ha coinvolto Omoruyi si è verificato durante la seconda amichevole del torneo in Polonia, un match che l'Italia ha comunque vinto per tre set a uno contro l'Ucraina, con i parziali di 18-25, 25-14, 25-22, 25-20. Per l'occasione, la selezione azzurra aveva optato per schierare prevalentemente giocatrici solitamente meno impiegate, offrendo loro spazio in campo. Tuttavia, l'infortunio della schiacciatrice ha lasciato un segno profondo sulla serata e sull'umore della squadra. Il gioco è stato interrotto per circa cinque minuti, un lasso di tempo durante il quale molte compagne di squadra sono apparse visibilmente scosse e commosse, alcune addirittura in lacrime, mentre Omoruyi veniva assistita e poi trasportata via in barella. L'Italia è attesa ora dall'ultimo impegno del torneo, affrontando la Polonia padrona di casa, mentre l'Ucraina si misurerà con la Francia.