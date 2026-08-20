La suspense è finita: la startlist ufficiale della Vuelta a España 2026 è stata completata e pubblicata. Sabato 22 agosto i motori si accenderanno con una suggestiva cronometro individuale tra le strade del Principato di Monaco, dando il via a tre settimane di pura passione sui pedali.

I numeri del gruppo: tra veterani e giovani promesse

Saranno 184 i corridori ai nastri di partenza, suddivisi in 23 squadre e in rappresentanza di 29 nazioni differenti.

A far la parte del leone nella geografia del gruppo è la Spagna con ben 30 atleti al via, seguita dalla Francia (23), dal Belgio (18) e dall'Italia (13).

A chiudere il blocco delle nazioni più rappresentate figurano Gran Bretagna e Australia, entrambe con 12 corridori.

Spulciando l'anagrafe dei partecipanti emergono contrasti affascinanti:

Il più giovane: Lo sloveno Jakob Omrzel (Team Bahrain Victorious), al debutto con i suoi 20 anni e 154 giorni. Insieme a lui, sotto la soglia dei 21 anni figurano anche promesse del calibro di Jarno Widar, Pablo Torres e Sente Sentjens.

Il più anziano: L'inossidabile olandese Steven Kruijswijk, che a 39 anni e 76 giorni guiderà il gruppo dall'alto della sua esperienza.

Lotta alla maglia rossa: Pogacar contro tutti (e il podio incerto)

Il nome di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) catalizza inevitabilmente ogni pronostico.

Lo sloveno si presenta a Monaco come il favorito assoluto della corsa: la sua conquista della maglia rossa viene considerata da molti addetti ai lavori quasi una formalità, salvo imprevisti o incidenti di percorso.

Alle sue spalle, la battaglia per completare il podio si preannuncia caldissima:

I pretendenti principali: Felix Gall , Richard Carapaz , Oscar Onley e Matias Skjelmose sono pronti a contendersi i gradini più alti della classifica generale.

Le incognite e i giovani: Attenzione al compagno di squadra di Pogacar, João Almeida , seconda carta di lusso per la UAE. Curiosità attorno ai giovanissimi talenti della nuova generazione come Jørgen Nordhagen e Jarno Widar .

Il punto di domanda su Roglič: Primož Roglič si presenta al via dopo essere stato fortemente condizionato da un infortunio nel periodo d'avvicinamento, arrivando a Monaco lontano dalla forma dei giorni migliori.

Spettacolo per le tappe e le speranze azzurre

Non solo classifica generale: le tre settimane spagnole promettono un grande show nelle frazioni di mezzo grazie alla presenza di cacciatori di tappe d'eccezione come Wout van Aert e Mads Pedersen, pronti a dar vita a duelli da urlo sui percorsi mossi e misti.

In un elenco partenti con pochissimi velocisti puri di prima fascia, l'Italia (13 alfieri al via) coltiva ambizioni concrete per interrompere il digiuno di successi nei Grandi Giri: