Cian Uijtdebroeks alza bandiera bianca e abbandona la Vuelta a España prima del via della quinta tappa. Per il talento belga della Movistar, 23 anni, il sipario cala nel modo più doloroso: stremato dal dolore a causa di un infortunio rimediato cadendo nella seconda tappa, consolato dai compagni e tradito da una caviglia che non ne voleva più sapere di spingere sui pedali.

Il punto di rottura si è consumato durante la quarta tappa, una frazione sui Pirenei di soli 104,8 chilometri chiusa con il successo di Tadej Pogačar. Un terreno dove uno scalatore come Uijtdebroeks avrebbe dovuto battagliare con i migliori, e che invece si è trasformato in una pura sofferenza.

Staccato quasi subito, il belga ha vissuto un vero e proprio calvario in solitudine, arrivando al traguardo con un ritardo di 26 minuti e 11 secondi.

Las lágrimas de Cian Uijtdebroeks tras llegar el último a la línea de meta ❤️‍🩹



El belga, que arrastra heridas, abrasiones y un traumatismo en el tobillo izquierdo, ha completado la etapa de Andorra y demostrado su coraje y pundonor.#LaVuelta26 pic.twitter.com/qnAxEe07Vw — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 25, 2026

La sofferenza all'arrivo della quinta tappa

Le immagini diffuse dalla Movistar a fine giornata raccontano tutta la drammaticità del momento: Cian, provato nel corpo e nello spirito, che sfoga la sua frustrazione tra le braccia dei compagni pronunciando parole che pesano come macigni: "Non ce la faccio più".

A salvarlo momentaneamente dal taglio del tempo massimo è stata solo una modifica regolamentare. Con la classificazione originaria della tappa (categoria 4), il limite era fissato al 16% del tempo di Pogačar (circa 25'42"), il che avrebbe estromesso Uijtdebroeks e altri sette corridori. La riclassificazione della frazione in categoria 5 prima del via — con il margine di tolleranza salito al 20% (32'07") — gli aveva garantito la salvezza.

'Lesione più grave di quanto stimato inizialmente'

La Vuelta di Uijtdebroeks è però finita stamani, prima del via della quinta tappa, quando la Movistar ha annunciato il ritiro del corridore. I controlli approfonditi svolti dallo staff medico della squadra spagnola dopo la frazione pirenaica hanno evidenziato che le conseguenze della caduta avvenuta nella seconda tappa erano ben più serie di quanto stimato: per Uijtdebroeks si parla di una microfrattura alla caviglia che gli rendeva persino difficile camminare.

"Dopo ulteriori test ed esami, è stato stabilito che la lesione subita nella seconda tappa è più grave di quanto inizialmente stimato. La squadra ha deciso di fermare Cian affinché possa iniziare la sua ripresa il prima possibile", recita il comunicato ufficiale del team spagnolo.

Per Uijtdebroeks, alla prima stagione con i colori della Movistar, si tratta del secondo ritiro consecutivo in un Grande Giro quest'anno, dopo quello maturato nella prima settimana del Tour de France a causa di un malessere fisico. Un'altra battuta d'arresto per un talento che continua a cercare la consacrazione nel grande ciclismo, ma che stavolta si deve arrendere alla sfortuna.