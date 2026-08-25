L'allenatore dei Cleveland Browns, Todd Monken, ha designato Deshaun Watson come quarterback titolare per la prima giornata di campionato, preferendolo al giovane Shedeur Sanders. Monken ha elogiato la professionalità di Sanders, che ha reagito con “un sorriso sul volto”, dimostrando maturità e comprensione. Nonostante la scelta di Watson, le porte per Sanders restano aperte, con Monken che evidenzia come il giovane sia consapevole dell'importanza del “gioco sul lungo periodo”, cruciale per il suo futuro a Cleveland. Watson, dal suo arrivo, ha mostrato discontinuità: in quattro stagioni ha collezionato solo diciannove presenze da titolare, a causa di infortuni al tendine d'Achille, alimentando dubbi sulla sua capacità di concludere la stagione da titolare.

Confronto tra Sanders e Watson

Shedeur Sanders, pur con meno tempo con i titolari in preseason rispetto a Watson, è riuscito a lanciare un touchdown, che Watson non ha raggiunto. Inoltre, nella sua stagione da rookie, Sanders ha superato le 300 yard lanciate in una singola partita, un risultato che Watson non ha mai conseguito a Cleveland. Questi dati rafforzano l'ottimismo sulle potenzialità di Sanders e suggeriscono un ruolo di spicco futuro.

Strategie dei Browns e prospettive future

La scelta di Watson si inserisce in un contesto di stagioni complesse per i Browns, segnate da continui cambi di quarterback e risultati deludenti. Dal 2022, anno di un significativo investimento su Watson, le sue prestazioni sono state spesso sotto le aspettative, con solo il 61% di passaggi completi e assenze per infortuni.

La dirigenza sembra concedere a Watson un'ultima opportunità per giustificare il suo contratto. Sanders, tuttavia, non è stato abbandonato e potrebbe essere chiamato in causa come titolare già prima della chiusura del mercato, qualora Watson dovesse incontrare difficoltà.

La storia recente dei Browns, con frequenti cambi alla guida dell'attacco e mancanza di successi, rende la situazione delicata. La scelta di Monken mira a stabilizzare la squadra, senza trascurare l'investimento sul futuro rappresentato da Sanders.