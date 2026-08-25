Lorenzo Mark Finn ribadisce di essere l'assoluto dominatore della stagione delle corse a tappe Under 23. Nella quinta tappa del Tour de l'Avenir, la cronoscalata al Col de la Pierre Carrée, il diciannovenne del team di sviluppo Red Bull-Bora-hansgrohe ha vinto con grande autorevolezza, impossessandosi della maglia gialla di leader della classifica generale a due giornate dal termine della corsa.

Ad impressionare sono stati i numeri della sua prestazione, che indicano quanto il talento ligure sia già potenzialmente vicino al top assoluto del grande ciclismo.

La cronoscalata in cifre

Per conquistare gli 11,5 chilometri della salita (pendenza media del 6,4%), a Finn sono bastati 24 minuti e 37 secondi. Il suo margine sui diretti rivali è stato netto:

Ugo Fabries (UAE Team Emirates Gen Z): staccato di 34''

Niels Driesen (Lotto-Groupe Wanty): precedente leader della generale, giunto a 58''.

Grazie a un peso di soli 59,1 chilogrammi, l'italiano ha espresso una potenza media di circa 6,91 watt per chilogrammo per oltre 24 minuti. Valori vicini al livello dei migliori professionisti al mondo che confermano un talento fuori dal comune.

Le reazioni

"La salita è stata molto dura, ma ho impostato bene il mio ritmo e mi sono sentito bene." — Lorenzo Mark Finn

"Lorenzo è stato davvero veloce oggi – anche più veloce di quanto ci aspettassimo.

La salita gli si addiceva perfettamente e si è dosato molto bene. Ora abbiamo un solido margine, il primo inseguitore in classifica generale è a poco meno di un minuto. Nei prossimi giorni saremo completamente concentrati a difendere la maglia gialla." — Pello Olaberria, Direttore Sportivo Red Bull-Bora-hansgrohe Development.

Ora l'arrivo sull'Iseran

Oggi il Tour de l'Avenir affronta la sesta e penultima tappa, con l'arrivo in salita al Col de l'Iseran. E' una tappa durissima su e giù per salite leggendarie della storia del ciclismo e del Tour de France. Da scalare ci sono il Col de Saisies, il Cormet de Roselend e infine la salita infinita verso l'Iseran, 35 km di salita verso i 2764 metri di altitudine dell'arrivo. Domani, mercoledì 26 agosto, il Tour de l'Avenir si conclude con una tappa italiana, da Strambino a Ceresole Reale - Lago Serrù, altro arrivo in salita sulla strada che conduce al Colle del Nivolet.