Il turismo sportivo è sempre più guidato dalla passione per lo sport. In questo contesto, Weebora, piattaforma innovativa, estende il suo modello di successo dal padel al tennis con il lancio di Terrarossa. Questo nuovo marketplace offre un'esperienza integrata che unisce viaggio, allenamento, tornei e una community dedicata.

Weebora: dal padel al turismo esperienziale

Nata come piattaforma digitale per il padel, Weebora ha risolto la frammentazione dell'offerta turistica sportiva. Grazie a un modello di dynamic packaging e un checkout unico, permette di prenotare in pochi clic esperienze complete che combinano allenamento, soggiorno, trasferimenti e attività locali.

Il progetto è stato validato nel 2024 e lanciato ufficialmente nei primi mesi del 2025.

La credibilità di Weebora è consolidata da partnership con il circuito Premier Padel e da ambassador come Gemma Triay e Franco “Stupa” Stupaczuk. I viaggiatori, prevalentemente internazionali e tra i 51 e i 60 anni, cercano esperienze sociali e sportive autentiche, non semplici pacchetti vacanza.

Terrarossa: il tennis come esperienza globale

Terrarossa è il nuovo brand verticale di Weebora, dedicato al tennis travel. Lanciato a maggio 2026, offre un marketplace digitale con accesso a tornei, academy, club, hospitality e tutti gli elementi legati allo sport. Il modello si concentra su autenticità, qualità e personalizzazione, con un unico checkout per costruire l'esperienza desiderata.

Il cliente tennis è diverso da quello padel: più esperto, motivato dalla componente "watch" e disposto a investire per vivere eventi iconici come Wimbledon o il Roland Garros. Terrarossa risponde a queste esigenze con un'offerta premium e modulare.

Un modello scalabile e orientato al futuro

Weebora e Terrarossa condividono la stessa infrastruttura tecnologica, ma si rivolgono a community diverse con linguaggi e identità distinte. Il successo del modello ha spinto l'azienda a considerare nuovi verticali, tra cui running, golf, sci, vela, basket e motorsport, selezionati in base alla passione, ai partner disponibili e all'accesso agli eventi.

L'obiettivo è diventare, entro tre anni, il punto di riferimento internazionale del turismo esperienziale legato alle passioni, con una solida presenza in Europa e l'espansione verso Stati Uniti e mercati emergenti.

La crescita del turismo sportivo e l'intuizione dei fondatori

Il turismo sportivo non è più una nicchia, ma il terzo fattore nella scelta di una destinazione, dopo arte e cultura. Sempre più viaggiatori costruiscono le proprie esperienze partendo da una passione. In questo contesto, Weebora ha validato la sua visione attraverso il padel, estendendola ora al tennis con Terrarossa.

Dietro il progetto ci sono Fabio Zecchini, CEO e founder, e Attilio Ruffo, General Director e co-founder. Zecchini ha avuto l'intuizione nel 2003 a Maiorca, riscontrando la complessità nel prenotare un'esperienza padel completa, da cui l'idea di un marketplace globale e specializzato. Ruffo sottolinea che il cliente tennis cerca autenticità, accesso e qualità, mentre nel padel prevale la componente partecipativa, giustificando due brand distinti con la stessa infrastruttura operativa.

Il modello è già testato e replicabile: il running è il prossimo verticale in fase di test, grazie a una community globale abituata a viaggiare per correre. La strategia mira a costruire una piattaforma di passion-led brands, dove ogni passione ha il suo brand dedicato e il suo pubblico.