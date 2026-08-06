Il nome di Will Howard, quarterback dei Pittsburgh Steelers, è al centro di discussioni per un possibile scambio con i Detroit Lions. La situazione nasce dall'eccesso di quarterback nel roster degli Steelers e dalla ricerca di profondità nel ruolo da parte dei Lions. Howard, attualmente in vantaggio nella corsa per il posto di terzo quarterback a Pittsburgh, potrebbe rappresentare una soluzione strategica per entrambe, nonostante Drew Allar stia mostrando prestazioni leggermente migliori durante il training camp.

Mantenere quattro quarterback nel roster degli Steelers per la stagione 2026 appare insostenibile, rendendo Howard, scelto al sesto giro del draft, il candidato più logico per una possibile cessione.

L'ipotesi più accreditata prevede che Pittsburgh possa cedere Howard in cambio di una scelta al sesto giro del draft 2027. Questa operazione permetterebbe ai Lions di aggiungere un giovane atleta con margini di crescita dietro Jared Goff e Teddy Bridgewater, garantendo un'alternativa e un'opzione di sviluppo.

Valutazioni tecniche e prospettive di Will Howard

Howard non ha ancora disputato uno snap in NFL, ma il suo profilo atletico suscita interesse, specialmente nei Lions che ricercano nuove soluzioni. Nonostante difficoltà nel lancio profondo, possiede una struttura fisica che lascia intravedere potenzialità inespresse. La sua mancanza di esperienza in partite ufficiali e le incertezze sulle sue prospettive mantengono il suo futuro aperto.

I Lions, dopo l'esperienza con Hendon Hooker e con poche alternative, potrebbero vedere in lui un'opportunità a rischio contenuto, data la possibilità di scambiarlo per una scelta al sesto giro.

Scetticismo sulla fattibilità dello scambio

Non mancano voci di scetticismo sulla possibilità che Howard venga ceduto. Alcuni analisti ritengono che il valore di mercato del quarterback sia talmente basso da non giustificare nemmeno una scelta al settimo giro, data l'assenza di esperienza in preseason. Inoltre, il nuovo allenatore degli Steelers avrebbe espresso fiducia nello sviluppo di Howard, sottolineando la volontà di investirci. Il giocatore, reduce da un infortunio che ne ha limitato la crescita, è chiamato a dimostrare il proprio valore nel training camp estivo.

La concorrenza interna con Drew Allar e Mason Rudolph rende la situazione incerta: Howard appare favorito per il ruolo di riserva, ma solo una sua eventuale stagnazione potrebbe riaprire il discorso dello scambio. La possibilità che Pittsburgh si privi di un giovane quarterback con contratto fino al 2028 resta solo un'ipotesi.