Robert Wood “Woody” Johnson, noto proprietario dei New York Jets e già ambasciatore degli Stati Uniti nel Regno Unito, ha ufficialmente acquisito una quota di minoranza nel prestigioso team di Formula 1 Aston Martin. L’annuncio segna un passo significativo per la scuderia britannica, con l’ingresso di Johnson nel consiglio di amministrazione che avrà effetto immediato. Questo nuovo impegno si aggiunge al suo già consolidato coinvolgimento nel mondo dello sport, che include la partecipazione nel Crystal Palace, squadra di spicco della Premier League inglese.

Obiettivi Strategici e Visione Condivisa

In merito al suo nuovo ruolo, Johnson ha espresso grande entusiasmo: “Durante il mio periodo come ambasciatore degli Stati Uniti nel Regno Unito, ho sviluppato una profonda stima per la ricca storia di Aston Martin, così come per la visione strategica e lo spirito imprenditoriale di Lawrence Stroll. Sono entusiasta di collaborare con lui e di contribuire allo sviluppo continuo del team, con l’ambizione di costruire un’organizzazione capace di competere ai massimi livelli dello sport. Condividiamo inoltre un forte impegno nel far crescere la base di fan negli Stati Uniti e di introdurre un numero sempre maggiore di appassionati all’emozione della Formula 1.”

Il team ha evidenziato come Johnson porterà in dote un “considerevole network di relazioni influenti”, unito alla sua vasta esperienza nel settore sportivo.

Questi elementi sono considerati cruciali per il futuro e la crescita del progetto Aston Martin F1, in particolare per l’espansione commerciale nel mercato nordamericano.

Contesto Sportivo e Prospettive Tecniche

Lawrence Stroll, presidente esecutivo del team, ha accolto con favore l’arrivo del nuovo partner: “Sono estremamente felice di dare il benvenuto a Woody nella famiglia Aston Martin. La sua esperienza, la sua passione e il suo investimento rafforzano ulteriormente la nostra posizione mentre ci apprestiamo a entrare nella prossima fase del nostro percorso competitivo. La sua profonda stima per il nostro marchio, combinata con il suo impegno per l’innovazione e le opportunità commerciali, lo rende un partner ideale per guardare al futuro con fiducia.”

La stagione 2026 si è rivelata finora particolarmente impegnativa per Aston Martin, che occupa attualmente la decima posizione nella classifica costruttori con un solo punto.

Le difficoltà sono state attribuite principalmente a problematiche legate alla monoposto di lancio e all’unità motrice Honda. Tuttavia, il team guarda al futuro con ottimismo: è prevista l’introduzione di una nuova specifica del motore Honda in occasione del prossimo Gran Premio d’Olanda, a seguito di un significativo restyling del telaio effettuato durante la pausa di agosto, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e risalire la classifica.

Ruolo e Precedenti Investimenti di Johnson

Robert Wood Johnson assumerà il ruolo di vice-presidente all’interno del consiglio di amministrazione, un incarico che conferma il suo coinvolgimento strategico, sebbene non operativo, nella gestione del team.

Questa mossa sottolinea la sua visione a lungo termine per la scuderia. Oltre all’investimento in Aston Martin F1, Johnson detiene una quota del 43 percento nel Crystal Palace, acquisita l’anno precedente. Questa partecipazione significativa consolida ulteriormente il suo profilo come influente investitore sportivo a livello internazionale, con un portfolio che spazia dal football americano alla Formula 1, passando per il calcio europeo.