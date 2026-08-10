Il Wyndham Championship 2026 si appresta a chiudere la stagione regolare del PGA Tour, un appuntamento imperdibile che si terrà al Sedgefield Country Club di Greensboro, North Carolina, dal 6 al 9 agosto. Con un montepremi complessivo di 8,5 milioni di dollari, di cui 1,53 milioni destinati al vincitore, il torneo riveste un'importanza cruciale per i professionisti del golf.

La Struttura del Torneo

La competizione si articola su 72 buche, seguendo la tradizionale formula dello stroke play. Dopo le prime 36 buche, è previsto un taglio che permetterà ai primi settanta giocatori e a tutti i pari merito di accedere ai turni finali.

In caso di parità al termine delle quattro giornate di gara, un playoff a buca secca decreterà il campione, aggiungendo un elemento di ulteriore suspense e spettacolarità alla fase conclusiva.

Un Appuntamento Decisivo per la Stagione

Il Wyndham Championship non è solo un torneo prestigioso, ma rappresenta l'ultima opportunità per i golfisti di assicurarsi un posto nei playoff FedExCup, un traguardo fondamentale per la carriera di ogni professionista. La sua posizione nel calendario lo rende determinante anche per la definizione dei premi Comcast Business Tour Top 10, che riconoscono i migliori dieci giocatori della stagione regolare. Inoltre, l'evento è un crocevia per l'accesso agli ambiti “elevated” events, tornei dal valore di 20 milioni di dollari che attraggono l'élite del golf mondiale.

Non da ultimo, il Wyndham Championship è spesso monitorato con attenzione dai capitani delle squadre di Ryder Cup e Presidents Cup, fungendo da vero e proprio banco di prova per valutare le prestazioni dei giocatori in vista delle prestigiose sfide internazionali.

Montepremi e il Campione in Carica

Il montepremi totale del Wyndham Championship 2026 è stato confermato a 8,5 milioni di dollari, con una quota significativa di 1,53 milioni di dollari riservata al giocatore che si aggiudicherà il titolo. L'evento, che si svolgerà dal 6 al 9 agosto 2026 al Sedgefield Country Club di Greensboro, North Carolina, vedrà il campione in carica, Cameron Young, difendere il suo titolo in una delle sfide più attese della stagione.