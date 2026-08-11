Gli Houston Astros sono in corsa per i playoff. Con un record di 60-59, guidano la AL West con mezzo punto sui Texas Rangers e quattro sui Seattle Mariners. Dopo il ritiro di Dusty Baker, ha ritrovato slancio.

L'ottimismo ruota attorno a Yordan Álvarez. Il battitore designato, tra i migliori, vanta 35 fuoricampo e 86 RBI, con .322 di media battuta, .435 di arrivo in base e .624 di slugging (OPS 1.060). Álvarez guida la AL in tutte queste categorie, nel 100° percentile per media attesa, slugging atteso e xwOBA. La sua presenza offre agli Astros un vantaggio competitivo con difensiva limitata.

Bullpen e potenza offensiva

Il bullpen ha nuova linfa con Josh Hader (1.08 ERA, 0.80 WHIP, 36 K/25 inning). Steven Okert (2.20 ERA, 0.87 WHIP) è un punto di forza. Bryan Abreu, con difficoltà nei fuoricampo, offre esperienza. Enyel De Los Santos, Tatsuya Imai (tre no-hit, 5 K) e Miguel Ullola aggiungono profondità.

La potenza offensiva degli Astros è notevole: 161 fuoricampo (2° in AL, 3° in MLB). Oltre ad Álvarez, contribuiscono Christian Walker (22 HR), Isaac Paredes (15 HR), Cam Smith (15 HR), Jeremy Peña (13 HR) e José Altuve (13 HR), formando un lineup esperto e incisivo.

Classifica e rincorsa

Le proiezioni vedono Houston favorita per il 3° posto in AL, con i Texas Rangers al 1° turno. Il bilancio di 9-4 contro i Rangers rafforza le ambizioni; in caso di successo, incrocerebbero i Chicago White Sox, con rotazione meno esperta.

Una netta reazione dopo un avvio difficile: dal 21 maggio, gli Astros hanno il miglior record in AL (27-19), grazie ad Álvarez e al bullpen. L'offensiva è sostenuta da Jeremy Peña, Isaac Paredes e Christian Walker; la rotazione stabilizzata da Peter Lambert. Nonostante criticità (outfield e rotazione), ha risorse per restare competitiva.