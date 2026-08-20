Le Finali Internazionali della trentesima edizione dei Plazma Youth Sports Games, il più grande evento sportivo amatoriale d’Europa dedicato a bambini e ragazzi, si sono aperte a Spalato. La manifestazione, in programma dal 17 al 22 agosto, accoglie 1.224 giovani atleti provenienti da sei nazioni: Croazia, Bosnia‑Erzegovina, Serbia, Slovenia, Macedonia del Nord e, per questa edizione, l'Ucraina come Paese ospite.

Le competizioni e i risultati della Coca‑Cola Cup

Il programma delle Finali include un'ampia gamma di discipline sportive: dal calcio a 5 con la Coca‑Cola Cup al basket 3×3 con la Sprite 3×3 Cup, passando per pallamano, pallavolo, beach volley, tennis, ping pong, scacchi, dodgeball e atletica.

Un momento culminante si è verificato nella serata di mercoledì 19 agosto con la Grand Final della Coca‑Cola Cup, il più grande torneo amatoriale europeo di calcio a 5, che quest’anno ha visto la partecipazione complessiva di 172.748 atleti in 703 tornei.

Nella competizione maschile, riservata ai ragazzi nati nel 2011 e negli anni successivi, il titolo è stato conquistato dal Futsal Istra di Pola, che ha prevalso per 3‑1 sulla formazione serba del Duel Trayal. Il terzo posto è andato al Mladost Krivaja della Bosnia‑Erzegovina, che ha nettamente superato per 7‑2 il Saraj della Macedonia del Nord.

Per il torneo femminile, anch'esso dedicato alle ragazze nate nel 2011 e successivi, la vittoria è stata ottenuta dallo ZNK Aluminij di Kidricevo, in Slovenia, che ha sconfitto per 2‑1 la squadra serba del Cacak.

Il terzo posto è stato assicurato dall’Arena Pula, che ha avuto la meglio sulle macedoni delle Tigrice ai calci di rigore per 3‑2, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sullo 0‑0.

Ospiti d’onore e contesto istituzionale

Alla finale della Coca‑Cola Cup hanno presenziato numerosi rappresentanti del partner storico Coca‑Cola. Tra questi, Zoran Bogdanovic, amministratore delegato di Coca‑Cola Hellenic Bottling Company; Dimitrios Rompis, General Manager di Coca‑Cola HBC Adria; Javier Meza, Presidente del Marketing e Chief Marketing Officer per l’Europa di The Coca‑Cola Company; Bogdan Chirita, Franchise Operations Director per la regione Adriatica di The Coca‑Cola Company; e Giorgij Hristov, General Manager per la Grecia di The Coca‑Cola Company.

Tra gli illustri ospiti istituzionali e sportivi presenti alle Finali Internazionali si annoverano Zdravko Marić, presidente dei Plazma Youth Sports Games; Tihomir Gudić, direttore esecutivo dei Games; Slaven Bilić, commissario tecnico della Croazia; il celebre ex calciatore francese Marcel Desailly; l'allenatore ed ex calciatore inglese Sean Dyche; e Darko Vucic, rappresentante del Ministero croato del Turismo e dello Sport.

I risultati della prima giornata

Nel corso della prima giornata della fase internazionale, i giovani atleti croati hanno dimostrato grande talento, conquistando un totale di dieci medaglie: due ori, sette argenti e un bronzo. Hanno raggiunto il podio in sette delle otto discipline in cui hanno gareggiato.

Il primo oro è stato ottenuto dalla squadra Varaždinske Pume, vincitrice del graničar nella categoria 2017, superando gli Atomske mravce (Serbia), con i Tihi gromovi (Bosnia‑Erzegovina) al terzo posto.

Il secondo oro è stato conquistato da Tom Kotenko di Sisak, che ha trionfato nella gara dei 60 metri per la categoria 2015. Nel torneo di tennis, Lena Fonai (Donji Miholjac) ha meritato l’argento, mentre Sara Hojsak (Varaždin) ha ottenuto il bronzo. Nelle competizioni a squadre, quattro finali hanno portato altrettanti argenti: per Retfala nella Odbojka GEN‑I Cup maschile, per Senfovi in quella femminile, per RK Ardiaei nel HEP turnir di pallamano maschile e per RK Metaloplastika nella pallamano femminile.