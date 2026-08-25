Zach Neto, giovane interbase dei Los Angeles Angels, è tornato prepotentemente sotto i riflettori della Major League Baseball. Una settimana di prestazioni eccezionali lo ha consacrato American League Player of the Week, con una media battuta di .500, frutto di quattordici valide su ventotto turni, quattro doppi, un triplo, due fuoricampo e nove punti battuti a casa. Questi numeri hanno riacceso l'interesse delle principali contendenti della MLB, che vedono in lui una pedina di mercato estremamente preziosa in vista della prossima offseason.

Nonostante le intense voci di scambio già circolassero durante la recente trade deadline, la dirigenza degli Angels, sotto la guida dell'attuale General Manager John Mozeliak, ha scelto di trattenere Neto.

Il venticinquenne, legato da un contratto fino al 2029, è considerato un potenziale pilastro per la ricostruzione della franchigia. Tuttavia, la stagione negativa della squadra, con un bilancio di 52 vittorie e 80 sconfitte, apre a scenari di cessione per acquisire giovani talenti in cambio. Neto, che si appresta a completare la sua terza stagione consecutiva con almeno venti fuoricampo e venti basi rubate, è indubbiamente uno dei profili più ambiti sul mercato.

Le pretendenti per Zach Neto e i possibili scenari di scambio

Il mercato intorno a Zach Neto si preannuncia vivace, con diverse franchigie pronte a intavolare trattative. Tra le più attive figurano i Tampa Bay Rays, che potrebbero offrire il giovane prospetto Grady Emerson, un diciassettenne scelto al secondo posto assoluto nel draft, o il SS Carson Williams, per rafforzare il proprio infield e mantenere aperte le possibilità di titolo.

I Boston Red Sox, che avevano già manifestato interesse in passato, potrebbero mettere sul piatto il lanciatore Jake Bennett e i prospetti Justin Gonzales (n. 2 nel sistema) e Yoeilin Cespedes (n. 14), o il SS Franklin Arias (n. 4 nella lista Top 100 di B/R).

Anche i Los Angeles Dodgers, nonostante la presenza di Mookie Betts a interbase, valutano Neto come un possibile rinforzo, potendo includere prospetti come Mike Sirota (n. 3 nel loro sistema) o l'OF Zyhir Hope (n. 38). I Philadelphia Phillies potrebbero inserirlo nel proprio roster, specialmente in caso di un cambio di ruolo per Trea Turner, e potrebbero proporre il CF Justin Crawford o il SS Aidan Miller. Gli Atlanta Braves, alla ricerca di un interbase affidabile, potrebbero offrire i prospetti JR Ritchie (Triple-A) ed Eric Hartman (Double-A, considerato il miglior prospetto dei Braves, o n.

31 nei Top 100).

Il mercato si estende ulteriormente, includendo altre squadre di rilievo. I New York Yankees hanno valutato pacchetti di scambio che potrebbero essere guidati dal SS George Lombard Jr. (n. 14). I Milwaukee Brewers hanno considerato offerte che includono l'IF Luis Peña (n. 18). I Pittsburgh Pirates hanno esplorato opzioni con l'OF Edward Florentino (n. 27). Infine, i Texas Rangers hanno discusso la possibilità di includere il RHP Kumar Rocker in un'eventuale proposta. Le trattative, tuttavia, si preannunciano complesse: molte delle squadre interessate dovranno valutare attentamente il valore dei propri giovani talenti da inserire nell'eventuale scambio, considerando anche le esigenze di rotazione e i piani di sviluppo interni.

La riluttanza a cedere prospetti di alto livello, come Franklin Arias, George Lombard Jr. o Carson Williams, rappresenta un ostacolo significativo per la chiusura di un accordo.

La versatilità offensiva e difensiva di Neto, unita alla sua giovane età e al controllo contrattuale a lungo termine, lo rendono uno dei giocatori più ambiti della prossima offseason. La decisione finale degli Angels, tra la costruzione di una squadra attorno a Neto o la sua cessione per accelerare la ricostruzione, sarà uno dei temi centrali del mercato MLB nei prossimi mesi.