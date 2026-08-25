Zack Wheeler, lanciatore di punta dei Philadelphia Phillies, ha affrontato una delle sue serate più difficili sul monte di lancio contro i Seattle Mariners. Durante l'incontro, ha concesso ben otto punti guadagnati in soli quattro inning, un dato allarmante che include quattro fuoricampo, cinque basi su ball e appena quattro strikeout. Questa prestazione ha inevitabilmente generato forte preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il calo di rendimento di Wheeler è diventato particolarmente evidente dopo la pausa dell’All-Star Game. Nella prima parte della stagione, il suo record era impressionante: dieci vittorie e una sola sconfitta, con una media PGL (ERA) di 2,13.

Tuttavia, nelle sette partite successive, la sua performance è drasticamente peggiorata, registrando zero vittorie e quattro sconfitte, con una ERA salita a 7,18. Nonostante ciò, Wheeler ha espresso fiducia nelle sue condizioni fisiche: “Onestamente mi sento perfettamente bene… sano, forte. Tutto c’è. Non lo so. Devo solo ritrovare la concentrazione e capirlo.”

Le ragioni del momento difficile

Secondo il ricevitore J.T. Realmuto, la principale problematica risiederebbe nella tendenza di Wheeler a posizionare alcuni lanci troppo al centro della zona di strike, rendendoli più facilmente attaccabili dai battitori avversari. Questa osservazione è stata corroborata da Cal Raleigh, il battitore che ha realizzato tre fuoricampo nella stessa partita, il quale ha evidenziato come i Mariners abbiano saputo sfruttare al meglio tale situazione.

Wheeler stesso ha avanzato l'ipotesi che gli avversari possano aver decifrato alcuni segnali relativi ai suoi lanci, pur senza averne la certezza.

Malgrado il periodo negativo, le analisi statistiche approfondite non rivelano diminuzioni significative nella velocità della sua fastball o nello spin rate, né un peggioramento marcato nella collocazione generale dei lanci. Gli indicatori suggeriscono piuttosto una fase di regressione statistica, un riequilibrio dopo stagioni in cui Wheeler aveva concesso un numero di fuoricampo inferiore alla media. Le statistiche avanzate, come l’xFIP, indicano che la sua ERA reale si sta semplicemente riallineando a valori più coerenti con le aspettative medie per un lanciatore del suo calibro.

Le recenti prestazioni e le statistiche avanzate

Nelle sue ultime cinque uscite, Wheeler non è riuscito a completare più di cinque inning e due terzi, una durata insolitamente breve per le sue abitudini. I dati più recenti mostrano una diminuzione delle palle battute a terra e, parallelamente, un aumento dei contatti forti da parte degli avversari. Nelle ultime tre partite, ha concesso dieci basi su ball, un dato che non si registrava dal 2019. Ciononostante, non emergono segnali di problemi fisici: la velocità dei suoi lanci e il tasso di rotazione rimangono sostanzialmente in linea con la media stagionale. La difficoltà principale sembra concentrarsi sul posizionamento dei lanci.

In sintesi, sia le dichiarazioni dirette del giocatore sia i dati statistici raccolti convergono nell'indicare che l'attuale momento negativo di Zack Wheeler sia da considerarsi una fase temporanea, piuttosto che un sintomo di un calo strutturale delle sue capacità.

La raccomandazione, pertanto, è di mantenere la calma: non vi sono evidenze di una perdita di abilità fondamentali, ma solo una fase avversa destinata a riequilibrarsi naturalmente nel corso del tempo.