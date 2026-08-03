Il numero tre del ranking ATP, Alexander Zverev, ha commentato la decisione di Jannik Sinner di rinunciare al Masters 1000 di Montreal. Il tennista tedesco, fresco vincitore del suo primo Slam al Roland Garros, ha mostrato comprensione per la scelta dell'azzurro: "Sinner non ci sarà a Montreal? C'è sempre voglia di competere contro i migliori, in particolare prima degli Us Open. Lo capisco, però. Anche noi avevamo pensato di saltare Montreal quest’anno, ma abbiamo poi deciso di partecipare". Zverev ha evidenziato come tale scelta sia comprensibile in una stagione così intensa e ricca di appuntamenti.

Riflettendo sulla loro rivalità, Zverev ha aggiunto: "Non è un bene che io continui a perdere contro lo stesso avversario, o che abbia perso contro di lui più volte, ma penso dimostri che eravamo i due più costanti del circuito quest’anno. Questo è secondo me positivo". Sul tema della gestione del calendario, ha poi osservato: "Penso che per essere in ottima forma alcuni giocatori abbiano bisogno di giocare di più, altri di meno. Io ho bisogno di competizione, scendo in campo per questo motivo. Credo sia questo il secondo anno di fila senza Alcaraz, Sinner e Djokovic e che sia soltanto una conseguenza del torneo a due settimane. Per alcuni è troppo lungo, anche perché tra poco ci sono gli Us Open".

La rinuncia di Sinner e le implicazioni sul torneo

Jannik Sinner, attuale numero uno al mondo e fresco vincitore di Wimbledon, ha ufficializzato il suo forfait dal Masters 1000 di Montreal, il sesto appuntamento stagionale di questa categoria. L'annuncio è giunto circa una settimana prima dell'inizio del torneo, il cui tabellone principale è fissato per il 2 agosto. Insieme a Sinner, anche Novak Djokovic ha dato forfait, consentendo a Flavio Cobolli di accedere come settima testa di serie. Il padrone di casa Felix Auger-Aliassime sarà la seconda forza del seeding, dietro al numero uno Alexander Zverev.

La decisione di Sinner, presa in accordo con il suo team, mira a privilegiare un periodo di riposo aggiuntivo dopo la vittoria a Wimbledon, in vista degli Us Open, considerati il vero obiettivo della seconda parte di stagione.

Il torneo di Cincinnati, che segue Montreal, offre una preparazione più adeguata alle condizioni di gioco di New York. Inoltre, la rinuncia al torneo canadese non avrà impatti sulla sua classifica, mentre a Cincinnati dovrà difendere i punti della finale raggiunta lo scorso anno.

Strategie e presenze italiane a Montreal

I forfait di Sinner e Djokovic hanno ridefinito la lista delle teste di serie a Montreal, con ben quattro italiani presenti: oltre a Cobolli, figurano Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. La strategia di Sinner, focalizzata sull'ultimo Slam stagionale, riflette una tendenza crescente tra i top player: gestire le energie e selezionare attentamente i tornei, specialmente in una stagione lunga e impegnativa.

Il Masters 1000 di Montreal, quest'anno posizionato a sole due settimane dagli Us Open, rappresenta un banco di prova significativo ma anche un potenziale rischio di affaticamento. La scelta di Sinner, emulata da altri grandi nomi del circuito, sottolinea come una programmazione oculata sia ormai cruciale per il successo a lungo termine nel tennis professionistico.