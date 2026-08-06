Una vera sorpresa ha scosso il Masters 1000 di Montreal fin dalle sue battute iniziali: Alexander Zverev, fresco vincitore del Roland Garros e tra i nomi più attesi del torneo, è stato inaspettatamente eliminato al primo turno. Il tennista tedesco ha ceduto il passo all'olandese Tallon Griekspoor, che si è imposto con il punteggio di 6-7 (3/7), 6-2, 6-4. Questa sconfitta precoce, avvenuta nel match d'esordio, ha colto di sorpresa sia gli appassionati che gli addetti ai lavori, soprattutto in considerazione dell'eccellente stato di forma mostrato da Zverev nelle settimane precedenti.

Nel post-partita, Zverev non ha nascosto la sua delusione, commentando la sua prestazione con una sincerità disarmante. «Non mi aspettavo di giocare bene», ha affermato il campione tedesco, proseguendo con un'amara constatazione: «A dire il vero, non mi aspettavo nemmeno di giocare così male». Queste dichiarazioni evidenziano la frustrazione per una giornata in cui non è riuscito a esprimere il suo consueto livello di gioco, permettendo all'avversario di capitalizzare i momenti chiave dell'incontro e di conquistare una vittoria significativa.

Montreal: un tabellone stravolto dalle eliminazioni eccellenti

L'eliminazione di Zverev è stata solo la prima di una serie di sorprese che hanno caratterizzato le fasi iniziali del Masters 1000 di Montreal.

Nelle stesse ore, anche Félix Auger-Aliassime, testa di serie e beniamino del pubblico di casa, ha dovuto dire addio al torneo. A questi si sono aggiunti altri nomi di spicco del circuito, come Daniil Medvedev e Taylor Fritz, anch'essi usciti prematuramente dalla competizione. Il prestigioso torneo canadese si è così ritrovato, in brevissimo tempo, privo delle sue prime due teste di serie, un evento che ha reso il tabellone principale particolarmente aperto e il suo esito finale altamente imprevedibile.

In un contesto di eliminazioni eccellenti, l'Italia può sorridere grazie a Matteo Arnaldi. L'azzurro ha dimostrato grande determinazione, conquistando l'accesso ai sedicesimi di finale del torneo.

La sua vittoria è arrivata al termine di un match combattuto contro l'ungherese Fabian Marozsan, superato con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-4. Al prossimo turno, Arnaldi si troverà di fronte proprio Tallon Griekspoor, l'olandese che ha eliminato Zverev. Questa sfida si prospetta particolarmente avvincente, mettendo di fronte l'emergente italiano e un avversario galvanizzato da una vittoria di grande prestigio.

Un'edizione storica: nessun top-6 alla terza fase

L'edizione attuale del Masters 1000 di Montreal si sta delineando come una delle più atipiche e sorprendenti degli ultimi decenni. Un dato salta all'occhio: solamente due dei primi dieci giocatori del ranking ATP sono riusciti a rimanere in gara.

Ancora più significativo è il fatto che nessuna delle prime sei teste di serie del torneo sia riuscita a qualificarsi per la terza fase, un evento che, a livello statistico, non si verificava dal lontano 1990. A contribuire a questo scenario insolito è stata anche l'assenza di alcuni dei maggiori protagonisti del tennis mondiale: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che hanno optato per non partecipare alla competizione, preferendo concentrarsi sulla preparazione per i futuri impegni del circuito. Questa congiuntura di eventi ha creato un'opportunità unica per nuovi talenti e ha reso il torneo estremamente incerto, promettendo emozioni e colpi di scena fino all'ultima partita per tutti gli appassionati di tennis.