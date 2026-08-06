Il tennista Alexander Zverev ha espresso forti perplessità sulle condizioni delle palline utilizzate al torneo di Montreal, attribuendo alla loro imprevedibilità un ruolo chiave nelle numerose sorprese registrate nel tabellone. Il tedesco ha dichiarato che "le palline sono incontrollabili", una situazione che ha reso difficile a molti esprimere il proprio miglior tennis.

Zverev ha spiegato che le palline cambiano comportamento rapidamente durante il gioco, rendendo complicato adattarsi e mantenere il controllo nei momenti decisivi. "Non sai mai come rimbalzeranno; a volte sono troppo leggere, altre volte sembrano pesanti.

È difficile trovare ritmo e fiducia quando non puoi prevedere la reazione della palla", ha affermato, sottolineando l'impatto diretto di questa variabilità sui risultati del torneo.

Le sorprese nel tabellone e le difficoltà dei top player

Il torneo di Montreal ha visto l'eliminazione anticipata di diversi giocatori di vertice, con molti match conclusi a sorpresa. Zverev ha collegato questi esiti alle condizioni delle palline, sostenendo che la mancanza di uniformità abbia favorito gli upset. "Quando le condizioni cambiano così tanto da un giorno all'altro, anche i migliori possono andare in difficoltà", ha aggiunto, evidenziando l'impatto destabilizzante.

La questione delle palline è stata oggetto di discussione anche tra altri tennisti, che hanno condiviso le preoccupazioni di Zverev riguardo alla difficoltà di adattamento e alla necessità di maggiore standardizzazione nei tornei principali.

Il bilancio del torneo e la richiesta di equità

A conferma delle difficoltà riscontrate, solo due giocatori tra i primi dieci del ranking mondiale, Alex de Minaur e Ben Shelton, sono riusciti a raggiungere i quarti di finale al torneo di Montreal. Molti altri top player sono stati eliminati prematuramente, rafforzando il dibattito sulle condizioni di gioco e sulle differenze tra superfici e attrezzature. Le sfide affrontate hanno evidenziato la necessità di maggiore attenzione da parte degli organizzatori per garantire condizioni di gioco più eque e prevedibili, assicurando una competizione basata sulle abilità tecniche e strategiche.