Il reato di occultamento e distruzione di fatture o scritture contabili può essere contestato al professionista o imprenditore anche con riguardo ad un solo ed unico documento contabile e indipendentemente dal superamento della soglia di punibilità stabilita per legge per i cosiddetti reati tributari disciplinati dal Decreto legislativo 74/2000. È quanto ha stabilito, in estrema sintesi, la Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza n° 39322 depositata in Cancelleria ieri 25 settembre 2019.

I fatti che hanno portato alla pronuncia della Corte

Il Supremo Collegio si è trovato di fronte al caso di un imprenditore edile bresciano che, in primo grado, era stato condannato dal Tribunale di Brescia per il reato di dichiarazione infedele disciplinato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 74/2000. Successivamente, la Corte d'Appello di Brescia, a parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena in nove mesi di reclusione per il reato di occultamento e distruzione di documenti contabili come disciplinato dall'articolo 10 del Decreto legislativo 74/2000.

Questo in quanto, in base ad una riforma legislativa, la dichiarazione infedele non veniva più considerata come reato. Secondo la Corte d'Appello, infatti, l'imputato aveva comunque occultato e distrutto le fatture del triennio 2006 - 2008. Di conseguenza, tale condotta avrebbe reso impossibile o estremamente difficile ricostruire i redditi e il volume d'affari dell'impresa edile.

L'imprenditore edile, tramite il suo legale, ha presentato ricorso in cassazione eccependo l'avvenuta prescrizione del reato disciplinato dall'articolo 10 del Decreto legislativo 74/2000 sopravvenuta il 20 ottobre 2017 mentre l'estratto della sentenza della Corte d'Appello gli sarebbe stato notificato solo il 21 gennaio 2019.

Inoltre, l'imprenditore sosteneva anche l'erronea o falsa applicazione non solo dell'articolo 10 del Decreto legislativo 74/2000 ma anche dell'articolo 220 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale in tema di attività ispettive e di vigilanza. La difesa dell'imprenditore sosteneva, infatti, che non sarebbe stato provato il cosiddetto elemento soggettivo, cioè la reale volontà dell'imprenditore presunto evasore di superare le soglie di punibilità.

Anche perché le fatture non rinvenute non sarebbero comunque state contabilizzate. Né la polizia giudiziaria non aveva effettuato alcun tipo di accertamento per verificare se le fatture rinvenute presso le società dell'imprenditore edile fossero state emesse realmente dall'imputato per l'esecuzione di lavori edili.

Le motivazioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto di dover rigettare il ricorso presentato dall'imprenditore bresciano.

Per quanto riguarda la presunzione di intervenuta prescrizione del reato di occultamento e distruzione di fatture e documenti contabili, anche se nel caso di specie si è verificato un mero errore materiale all'interno del dispositivo della sentenza, in quanto era stato indicato il 20 ottobre come termine anziché il 28 ottobre 2017, la Corte precisa che all'interno delle motivazione la Corte territoriale aveva ben individuato la data corretta.

Non solo, ma il Supremo Collegio ricorda come sia risaputo che per il decorrere della prescrizione occorre partire dal momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna.e non dalla data di deposito della stessa sentenza e della sua notifica per estratto all'imputato. Nel caso specifico, quindi, il dispositivo della sentenza era stato letto il 23 settembre 2016 e, a quella data, la prescrizione non era ancora maturata.

Per quanto riguarda la violazione o falsa ed erronea applicazione dell'articolo 10 del Decreto legislativo 74/2000, la Corte di Cassazione ricorda che tale norma non prevede soglie di punibilità. La norma punisce le condotte che sono volte a sottrarre all'accertamento i documenti contabili obbligatori. Di conseguenza, non può ritenersi sussistente un ricorso basato sul superamento di soglie di punibilità nel caso specifico dell'articolo 10 citato sopra.

Per quanto riguarda, invece, le presunte fatture non ritrovate, la Corte di Cassazione fa notare che la Corte territoriale aveva ampiamente dimostrato che erano state rinvenute presso le aziende dell'imputato e che di ciò avevano dato conto sia i testi presentati al processo sia il verbale di accertamento. E, d'altra parte, tali prove non erano state disconosciute dal ricorrente. Tanto più, argomenta la Corte di Cassazione, dato che ogni fattura deve essere prodotta in duplice copia il rinvenimento di una di esse presso il terzo destinatario induce a ritenere che l'altra copia sia andata persa o distrutta intenzionalmente, configurando quindi l'ipotesi di reato.