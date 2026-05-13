Il Comune di Pomigliano d’Arco ha avviato un’indagine esplorativa per individuare i potenziali beneficiari di future agevolazioni sulla Tari relative all’anno 2026. L’iniziativa, promossa dal Settore Affari Finanziari e deliberata dalla Giunta il 7 maggio, mira a raccogliere manifestazioni di interesse da parte dei nuclei familiari residenti in condizioni di disagio socio-economico. L’obiettivo è programmare eventuali misure di sostegno e valutarne gli impatti economico-finanziari.

L’avviso pubblico è rivolto ai residenti da almeno un anno, intestatari di utenza domestica Tari e in possesso di attestazione ISEE valida.

Le fasce di reddito considerate sono fino a 6.000 euro e tra 6.001 e 9.530 euro. Le eventuali future agevolazioni potranno prevedere una riduzione del 100% della tassa per la fascia con ISEE fino a 6.000 euro e una riduzione del 50% per la fascia compresa tra 6.001 e 9.530 euro. Tali riduzioni saranno compatibili con le risorse disponibili e subordinate a successivi atti dell’Amministrazione. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:30 del 3 giugno, tramite protocollo comunale o Pec.

L'impegno dell'Amministrazione per il sostegno sociale

L’assessore al Bilancio, Mattia De Cicco, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa. "Si tratta di un’iniziativa importante – ha dichiarato De Cicco – che ha l’obiettivo di costruire una fotografia reale delle famiglie che potrebbero avere necessità di un sostegno sul fronte della Tari." L’indagine, ha aggiunto, consentirà all’amministrazione di programmare in modo serio e sostenibile gli interventi di agevolazione, mettendo al centro le fasce più fragili della popolazione.

L'Amministrazione, ha proseguito, lavora per una gestione delle risorse pubbliche attenta all'equilibrio finanziario e alla tutela sociale. La raccolta di questi dati rappresenta uno strumento fondamentale per pianificare misure concrete e realmente aderenti ai bisogni della comunità.

Bilancio in attivo e nuovo regolamento Tari

L'iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di gestione amministrativa del Comune di Pomigliano d’Arco. Il Consiglio Comunale ha recentemente approvato il bilancio consuntivo 2025, che risulta in attivo. Questo bilancio consentirà all’amministrazione di programmare nuovi e più importanti interventi per la collettività. Parallelamente, è stato approvato il nuovo regolamento Tari, che impone il pagamento della tassa nello stesso anno di riferimento.

A luglio verrà corrisposto il 75% dell’imposta, con possibilità di rateizzazione, mentre il saldo dovrà essere versato a dicembre. Il Comune prevede un contributo del 25% per le famiglie, con un ulteriore incremento del 25% per i nuclei con ISEE inferiore a 9.796 euro o fino a 20.000 euro per famiglie con almeno quattro figli.