Il governo ha approvato un decreto legge fiscale che estende la cosiddetta "rottamazione" dei debiti, includendo ora i tributi e le entrate proprie degli enti locali. Questa misura consente ai contribuenti di beneficiare dell'annullamento di sanzioni e interessi su specifiche cartelle esattoriali. È prevista una specifica limitazione per le multe stradali, per le quali la definizione agevolata si applica in modo differente, limitandosi ai soli interessi.

Ambito e Dettagli della Rottamazione Locale

Il provvedimento stabilisce che la rottamazione dei debiti si applicherà anche alle somme dovute a Comuni, Province e Regioni.

I cittadini potranno accedere a una definizione agevolata per le cartelle relative a tributi locali e altre entrate territoriali. Per le multe stradali, lo stralcio è circoscritto esclusivamente agli interessi di mora, mentre le sanzioni principali restano interamente dovute. Il decreto fornisce una cornice generale, lasciando agli enti la facoltà di definire autonomamente le modalità operative per l'adesione.

Adesione e Vantaggi per i Contribuenti

I contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta agli enti locali competenti, i quali stabiliranno tempi e modalità di adesione. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità significativa per sanare la propria situazione debitoria, ottenendo la cancellazione delle sanzioni e degli interessi accumulati.

L'unica eccezione riguarda le multe stradali, per le quali lo stralcio si applica solo alla quota degli interessi. La misura si inserisce nel quadro degli interventi del decreto legge fiscale, volti a semplificare e agevolare la riscossione dei crediti.

Ruolo degli Enti Locali

Gli enti locali definiranno in autonomia le modalità operative per l'applicazione della rottamazione sui propri crediti. Potranno stabilire criteri, termini e procedure per la gestione delle posizioni debitorie rientranti nella definizione agevolata. Tale flessibilità permette agli enti di adattare la misura alle proprie esigenze, garantendo maggiore efficacia nell'implementazione.