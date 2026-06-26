A Cesa, comune in provincia di Caserta, è stato introdotto il “Baratto Amministrativo”, un’iniziativa che permette ai cittadini di ottenere una riduzione o l’azzeramento dei debiti relativi alla Tassa sui Rifiuti (Tari), scaduti al 31 dicembre 2025, in cambio di attività dedicate alla cura e alla valorizzazione dei beni pubblici urbani. Il provvedimento, annunciato il 26 giugno 2026, è stato adottato dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e la partecipazione civica all’interno della comunità.

Il progetto è rivolto ai cittadini maggiorenni residenti a Cesa, che possiedano un’idoneità psico-fisica, e alle associazioni regolarmente iscritte all’Albo Comunale e al Registro Regionale.

Non potranno invece partecipare coloro che hanno riportato condanne per reati gravi o che risultano coinvolti in contenziosi tributari con il Comune. Le attività previste dal “Baratto Amministrativo” riguardano principalmente la pulizia e il decoro degli spazi pubblici, la manutenzione delle aree urbane, la valorizzazione e il recupero di immobili inutilizzati e di altri beni di interesse collettivo, contribuendo attivamente al miglioramento del proprio territorio.

Criteri di Accesso e Modalità di Presentazione

L’accesso ai benefici del “Baratto Amministrativo” avverrà attraverso una graduatoria stilata in base a specifici criteri socioeconomici e familiari. Saranno attribuiti punteggi privilegiati in relazione all’ISEE, allo stato di disoccupazione, alla presenza di minori nel nucleo familiare, a situazioni di disabilità grave e ad altri elementi di rilevanza sociale.

Una priorità assoluta sarà riconosciuta ai nuclei familiari colpiti da decesso o infortunio per motivi di lavoro. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 15 luglio 2026. I moduli sono disponibili sul sito istituzionale del Comune e possono essere consegnati all’Ufficio Protocollo oppure inviati tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il sindaco Enzo Guida ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, affermando: “Il Baratto Amministrativo rappresenta una misura di grande valore sociale che unisce solidarietà, responsabilità civica e sostegno alle famiglie in difficoltà. Con questa iniziativa offriamo ai cittadini la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria attraverso un contributo concreto alla cura del territorio, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità e valorizzando il patrimonio pubblico grazie alla partecipazione attiva dei cittadini.

Il nostro obiettivo è non lasciare indietro nessuno, creando al tempo stesso opportunità di inclusione e di collaborazione tra amministrazione e comunità locale.”

La Tassa sui Rifiuti (Tari): Obblighi e Calcolo

La Tari è la tassa comunale destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed è dovuta da chiunque possieda, detenga o utilizzi locali o aree scoperte che siano suscettibili di produrre rifiuti. Nel Comune di Cesa, la dichiarazione Tari è obbligatoria e deve essere presentata per comunicare l’inizio, la variazione o la cessazione dell’occupazione dei locali. Il contribuente è tenuto a compilare e consegnare l’apposito modulo entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui si è verificato l’evento che determina l’obbligo o la cessazione del tributo.

Il costo della Tari non è fisso, ma varia in base a diversi fattori: per le utenze domestiche si considera la superficie dei locali e il numero di componenti del nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche si tiene conto della superficie e della specifica tipologia dell’attività svolta.

Per ottenere ulteriori dettagli e per consultare il bando completo relativo al “Baratto Amministrativo”, i cittadini interessati possono rivolgersi direttamente agli uffici comunali competenti o visitare il sito istituzionale del Comune di Cesa.