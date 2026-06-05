Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha espresso una posizione fortemente critica riguardo alla possibile proroga del taglio delle accise sui carburanti, una misura annunciata dal Governo. L'annuncio, fatto dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, indicava che l'esecutivo sta valutando di estendere la riduzione delle imposte sui carburanti fino alla fine di giugno. Landini ha liquidato questa iniziativa come "pannicelli caldi", sottolineando che "siamo di fronte a un problema più serio" che richiede soluzioni strutturali e non solo temporanee.

La critica di Landini: investire nelle fonti rinnovabili

Durante un'iniziativa a Terni, Maurizio Landini ha ribadito che la questione energetica non può essere affrontata con interventi di breve termine. Il segretario della Cgil ha evidenziato la necessità di un investimento serio e strutturale sulle fonti rinnovabili. "Qui c’è un tema di fondo – ha sostenuto Landini – e cioè se non rilanci un investimento serio sulle fonti rinnovabili tu alla lunga questo tema non lo affronti". La sua dichiarazione chiarisce la visione del sindacato, che considera la proroga del taglio delle accise insufficiente per una sfida energetica complessa e duratura. Senza un impegno concreto verso la transizione ecologica, gli interventi sulle accise rimarranno palliativi.

Dettagli sulla proroga delle accise: la posizione del Governo

Nonostante le perplessità espresse dal leader sindacale, il Governo ha confermato l'intenzione di procedere con la proroga. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha chiarito che il taglio delle accise proseguirà anche dopo la scadenza fissata per il 6 giugno. Per attuare questa estensione, non sarà necessario un decreto legge, ma basterà un più agile decreto ministeriale. La misura sarà finanziata dall’extra gettito generato dagli aumenti di diesel e benzina, sfruttando il meccanismo delle "accise mobili", che modula l'imposta in base alle variazioni del costo del carburante.

Tuttavia, il ministro Giancarlo Giorgetti non ha fornito dettagli precisi sulla durata esatta della proroga.

Ha specificato che la decisione finale sui giorni di estensione verrà definita il 6 giugno, considerando il gettito effettivo raccolto e le condizioni di mercato prevalenti. Questa incertezza evidenzia la natura temporanea e contingente della misura, che mira a fornire un sollievo immediato ai consumatori senza affrontare, come sottolineato da Landini, la questione energetica nella sua interezza e a lungo termine.