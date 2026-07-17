L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) ha annunciato la sospensione dell'attività di notifica degli atti per il mese di agosto, escludendo unicamente i casi urgenti e inderogabili. Questa comunicazione giunge a smentire notizie di stampa che indicavano un'intensificazione nell'invio di lettere di compliance, cartelle e altre comunicazioni a luglio. L'Agenzia ha chiarito che tali informazioni non corrispondono al vero.

I dati forniti evidenziano che le lettere di compliance calendarizzate per luglio costituiscono il 9% del totale annuale. Le comunicazioni di irregolarità inviate a luglio sono diminuite di oltre il 40% rispetto al 2025, rappresentando il 7,6% del totale.

Le cartelle di pagamento prodotte da AdeR nel primo semestre 2026 si sono ridotte del 9% rispetto all'analogo periodo del 2025. Le agenzie hanno sottolineato che, nonostante i blocchi operativi previsti per agosto e dicembre, non si è verificata alcuna concentrazione anomala di notifiche nei mesi precedenti o successivi.

Sospensione delle notifiche: ambiti e eccezioni

La sospensione delle notifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione riguarda l'intero mese di agosto, con l'eccezione degli atti urgenti e inderogabili. L'obiettivo è agevolare i contribuenti, evitando richieste di pagamento durante la pausa estiva. È importante precisare che non si tratta di un blocco generale della riscossione, ma di una misura focalizzata sulle notifiche di cartelle di pagamento e altri atti esecutivi, salvo i casi indifferibili come quelli soggetti a prescrizione.

Questa interruzione estiva si affianca alle sospensioni già stabilite dal decreto legislativo n. 1 del 2024. Tale normativa include vari atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, quali avvisi bonari, comunicazioni da controlli automatizzati e formali, alcuni avvisi di liquidazione e le lettere di compliance. Le attività amministrative interne e le procedure già avviate continueranno regolarmente, garantendo la continuità operativa dell'ente.

Programmazione annuale e trend delle notifiche

Per il 2026, la Convenzione triennale 2026-2028, sottoscritta con il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate, fissa un obiettivo operativo tra 16 e 20 milioni di cartelle di pagamento da notificare, a cui si aggiungono 8-11 milioni di solleciti e intimazioni.

Questi numeri rappresentano obiettivi di programmazione annuale e non risultati già raggiunti. L'attività notificatoria ha registrato un incremento significativo negli ultimi anni, passando da 4,9 milioni di avvisi nel 2022 a oltre 9 milioni nel 2025. Questo aumento è legato al progressivo recupero dell'attività ordinaria post-pandemia.

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito l'assenza di forzature o concentrazioni anomale in specifici periodi dell'anno. La sospensione delle notifiche ad agosto costituisce una tutela procedurale per i contribuenti durante il periodo feriale, senza alterare la programmazione della riscossione prevista per il 2026. Questa misura mira a bilanciare le esigenze operative con la necessità di un periodo di riposo per i cittadini.