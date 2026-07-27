Il Consiglio comunale di Falconara Marittima, in provincia di Ancona, ha dato il via libera al nuovo Piano economico finanziario, introducendo significative riduzioni delle tariffe Tari per il 2026. La decisione, approvata il 27 luglio 2026, porterà benefici concreti sia alle famiglie che alle attività economiche del territorio.

Le simulazioni elaborate dagli uffici comunali evidenziano un risparmio variabile per le famiglie, dipendente dalla composizione del nucleo e dalla superficie dell'abitazione. Ad esempio, un appartamento di 141 metri quadrati con tre occupanti vedrà la propria Tari diminuire da 428,84 euro a 411,84 euro, con un risparmio annuo di 17 euro.

Anche il settore economico beneficerà di queste nuove tariffe: un ristorante di 304 metri quadrati, comprensivo di un deposito di 40 metri quadrati, registrerà una riduzione della Tari da 7.139,16 euro a 6.958,53 euro, pari a un risparmio di 180,63 euro.

Le dichiarazioni del vicesindaco e le prospettive future

Marco Giacanella, vicesindaco con delega al Bilancio, ha sottolineato l'impegno dell'amministrazione: "Ogni margine di efficientamento nella gestione del servizio viene monitorato con l'obiettivo di contenere e, per quanto possibile, alleggerire i costi su cittadini e imprese". Giacanella ha inoltre evidenziato le sfide strutturali: "Una riduzione sensibile e strutturale della Tari sarà possibile solo in un'ottica più ampia di riorganizzazione del servizio attraverso l'Ata, un processo che da anni resta bloccato e che ci costringe a mantenere in vigore un contratto del 2007 scaduto nel 2017".

Ha concluso ribadendo che la possibilità di ri-contrattualizzare il servizio, sia tramite in-house che tramite gara, rappresenta la vera soluzione per il futuro, mirata a rendere il servizio più efficiente e meno costoso.

Trasparenza e gestione del servizio rifiuti a Falconara Marittima

La gestione della Tari a Falconara Marittima è affidata all'UOC Tributi e all'UOC Ambiente e Protezione Civile del Comune, mentre le operazioni di raccolta, trasporto e lavaggio delle strade sono curate da Marche Multiservizi Falconara SRL. Per garantire la massima chiarezza, il Comune ha implementato un Portale della Trasparenza per la Gestione Rifiuti, realizzato in collaborazione con Advanced Systems SpA e ANUTEL.

Questo strumento digitale è conforme agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 3 del Testo Integrato in tema di Trasparenza (TITR) dell'ARERA.

Il portale offre una vasta gamma di informazioni e servizi essenziali per i cittadini. Include dettagli sui gestori del servizio e relativi recapiti, modulistica per reclami e denunce Tari, FAQ, calendario e orari di raccolta, carta dei servizi, istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti, dati sulla percentuale di raccolta differenziata e pulizia delle strade. Illustra inoltre le regole per il calcolo della tariffa, con esempi e variabili, e le riduzioni tariffarie per utenti in stato di disagio economico e sociale.

Attraverso il portale sono scaricabili le delibere di approvazione delle tariffe e del regolamento Tari.

Sono chiaramente spiegate le modalità di pagamento ammesse (tramite PagoPA), le scadenze delle rate e le informazioni in caso di omesso pagamento. Il servizio online permette anche di segnalare errori negli importi, accedere a documenti di riscossione, consultare comunicazioni ARERA e fornisce dettagli sulla possibilità di rateizzare gli importi e sulle procedure per richieste di attivazione, variazione o cessazione del servizio.