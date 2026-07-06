L'Agenzia delle Entrate ha annunciato la sospensione delle notifiche di cartelle di pagamento e di altre comunicazioni fiscali per l'intero mese di agosto. Questa misura è stata introdotta per evitare disagi ai contribuenti durante il periodo delle ferie estive. Contrariamente a quanto riportato da alcune fonti, l'Agenzia ha precisato che non si è verificato alcun picco nelle notifiche di cartelle o atti di pignoramento, bensì numeri assolutamente ordinari e in linea con l'anno precedente.

La "pausa estiva" del fisco, formalizzata dal decreto legislativo 1/2024, estende la sospensione non solo alle cartelle, ma anche a diverse tipologie di comunicazioni.

Per tutto il mese di agosto, non saranno inviate comunicazioni di irregolarità, avvisi bonari e lettere di compliance, garantendo un periodo di respiro a contribuenti e professionisti del settore.

Le tipologie di atti sospesi e le eccezioni

La normativa prevede l'inibizione dell'invio di quattro specifiche categorie di atti da parte dell'amministrazione finanziaria nei mesi di agosto e dicembre. Queste includono le comunicazioni relative agli esiti dei controlli automatizzati su imposte sui redditi e IVA, quelle sugli esiti dei controlli formali, gli avvisi con gli esiti della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata e gli inviti all'adempimento (le cosiddette lettere di compliance).

Tuttavia, la sospensione opera esclusivamente in assenza di casi di indifferibilità e urgenza. Le eccezioni, come specificato dalla circolare 9/E/2024 dell'Agenzia delle Entrate, si verificano in presenza di pericolo per la riscossione, comunicazioni che contengono notizie di reato o atti destinati a soggetti coinvolti in procedure concorsuali per l'insinuazione nel passivo. Ulteriori sospensioni temporali riguardano i termini di pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali, congelati dall'1 agosto al 4 settembre. Anche i termini per la trasmissione di documenti richiesti dall'Agenzia sono sospesi, ad eccezione delle richieste durante attività di accesso, ispezione e verifica e delle procedure di rimborso IVA.

Implicazioni e gestione delle richieste documentali

Rispetto all'anno precedente, l'amministrazione finanziaria ha mostrato un miglioramento, evitando la massiccia concentrazione di comunicazioni nei mesi di giugno e luglio che aveva caratterizzato l'intensificazione degli invii prima della pausa estiva. Nonostante ciò, persiste una problematica legata alle richieste documentali ex articolo 36-ter del DPR 600/73, recapitate a numerosi contribuenti tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. L'Agenzia delle Entrate ha comunque chiarito che la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il termine di trenta giorni, considerato meramente ordinatorio.

In sintesi, la sospensione estiva delle notifiche e delle comunicazioni fiscali mira a tutelare i contribuenti durante le ferie, garantendo al contempo una gestione più efficiente e ordinata da parte dell'amministrazione finanziaria.