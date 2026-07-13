Il Comune di Napoli ha annunciato un significativo recupero di oltre 300 milioni di euro sulle imposte comunali, nell'ambito del progetto "Obiettivo Valore". Questo importante traguardo, che riguarda le annualità dal 2019 al 2023, rappresenta un successo cruciale per l'amministrazione cittadina nella lotta all'evasione fiscale locale e nel rafforzamento delle proprie entrate.

Il progetto "Obiettivo Valore": dettagli e risultati

L'iniziativa "Obiettivo Valore" ha permesso di individuare e riscuotere somme dovute dai contribuenti per imposte comunali non versate negli anni precedenti.

Avviato per potenziare le entrate tributarie del Comune, il progetto si è concentrato principalmente su tributi come l'IMU, la TARI e altre imposte locali. Il totale recuperato, che supera i 300 milioni di euro, costituisce un incremento rispetto agli anni precedenti, come comunicato dall'amministrazione.

L'amministrazione comunale ha evidenziato che il risultato è frutto di un efficace lavoro di squadra tra gli uffici competenti e dell'impiego di strumenti tecnologici per la rilevazione delle posizioni debitorie. L'obiettivo primario del progetto è garantire maggiore equità fiscale e migliorare la capacità di riscossione delle imposte dovute, pilastri per una gestione finanziaria solida.

Impatto e finalità strategiche

Il progetto "Obiettivo Valore" nasce per contrastare l'evasione delle imposte comunali e rafforzare la sostenibilità finanziaria dell'ente locale. Il recupero di queste somme consente di destinare maggiori risorse ai servizi pubblici e agli investimenti per la città. Il Comune di Napoli ha inoltre dichiarato che continuerà a investire in tecnologie e processi innovativi per ottimizzare ulteriormente la gestione delle entrate tributarie.

Il raggiungimento di questo risultato, con il recupero di oltre 300 milioni di euro, è considerato dall'amministrazione un passo avanti fondamentale verso una maggiore giustizia fiscale e una migliore efficienza nella gestione delle risorse comunali, a beneficio dell'intera collettività.